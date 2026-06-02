منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: با افزایش خروجی سد زاینده‌رود در روز گذشته آب در مسیر رودخانه جریان یافته است.

وی افزود: باتوجه‌به خشکی بستر رودخانه طی ۱۱ ماه گذشته انتظار می‌رود طی ۲۴ ساعت آینده آب به اصفهان برسد و برنامه توزیع آب در کانال‌ها و شبکه‌ها برای تأمین نیاز باغات و کشاورزی و نیاز‌های زیست‌محیطی توسط شرکت میراب زاینده‌رود و مطابق با توافقات به عمل آمده در کارگروه سازگاری با کم‌آبی و مشارکت صنف کشاورزان در هر منطقه اجرای شود.

شیشه‌فروش گفت: عوامل گشت و نظارت و تیم حفاظت رودخانه در طول مسیر مستقر و در جهت تسریع در جریان آب اقدام و نظارت می‌کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه به دلیل خشکی رودخانه طی ۱۱ ماه گذشته بسیاری از چاه‌ها خشک و بسیاری از باغات، اراضی زراعی و درختان و فضای سبز در اراضی در مسیر زاینده‌رود از ابتدا تا انتها در مناطق غرب و شمال حوضه و شرق اصفهان و نیز دشت هرند و ورزنه با تنش آبی و خسارت ناشی از عدم تامین آب مواجه شده‌اند.

وی تصریح کرد: همواره یکی از مطالبات اصلی استان اصفهان کشاورزان و باغداران، فعالان زیست‌محیطی و ساکنین شهر‌ها و روستا‌های استان جریان دایمی رودخانه زاینده‌رود است که تأثیر آن در پیشگیری از بروز خسارات به کشاورزان، ایجاد اشتغال، پیشگیری و کنترل فرونشست زمین و کانون‌های گردوغبار و جلوگیری از تخریب فضای سبز و حفظ اکوسیستم رودخانه و تالاب گاوخونی است.

رسیدن آب به پل کله

شیشه‌فروش افزود: در این راستا وزارت نیرو مکلف است با تمامی ظرفیت در جهت احیای رودخانه و تالاب بین‌اللملی گاوخونی و تأمین حقابه‌های کشاورزی، زیست‌محیطی و تالاب اقدام و با کنترل و نظارت مستمر بر ساماندهی بر برداشت آب در حوضه ساماندهی رودخانه و جلوگیری از بارگذاری‌های غیرمجاز و مغایر با مصوبات شورای‌عالی آب اقدام کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: در این راستا استقرار مدیر حوضه آبریز زاینده‌رود شرکت مدیریت منابع آب در اصفهان و حوضه برای اعمال نظارت‌های میدانی از برداشت‌ها و پیشگیری و برخورد قانونی با تخلفات الزامی و مورد درخواست از وزارت نیرو است.

شیشه‌فروش تصریح کرد: هم اینک حجم سد مخزنی زاینده‌رود ۶۲۵ میلیون مترمکعب است.