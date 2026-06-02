گلمحمدی راهی عراق شد
سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس برای مذاکره با دو تیم عراقی راهی این کشور شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۷۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ یحیی گلمحمدی سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس که فصل گذشته هدایت فولاد خوزستان را بر عهده داشت، برای مذاکره با دو باشگاه عراقی راهی این کشور شد. این دو باشگاه از مدتی پیش در تماس با مدیر برنامههای گلمحمدی، خواهان مذاکره با این مربی شدند و در نهایت سرمربی سابق پرسپولیس همراه با مدیر برنامههایش راهی کشور عراق شد تا با این دو باشگاه مذاکره کند. یکی از این باشگاهها دهوک است و گلمحمدی قرار است ابتدا با این باشگاه مذاکره کند.
بر اساس این گزارش، علیرضا منصوریان سرمربی سابق استقلال، در حال حاضر هدایت الطلبه را بر عهده دارد و اگر گلمحمدی با عراقیها به توافق برسد تعداد مربیان ایرانی در لیگ عراق به عدد ۲ خواهد رسید.
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