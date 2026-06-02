بورس همچنان در مسیر صعود

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۴۴ هزار واحدی به ۴ میلیون و ۳۴۵ هزار واحد رسید.





به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۴۴ هزار واحدی به ۴ میلیون و ۳۴۵ هزار واحد رسید.