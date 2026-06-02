بورس همچنان در مسیر صعود
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۴۴ هزار واحدی به ۴ میلیون و ۳۴۵ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۶۲| |
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به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۴۴ هزار واحدی به ۴ میلیون و ۳۴۵ هزار واحد رسید.
گزارش خطا
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در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۷
باز هم مردم بازنده این میدان هستن
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
چاره ای نیست بقیه بازارها رکوردها را زدن مسکن در همین سه ماه 3برابر خودرو هم همینطور و...کجا میتونی سرمایه گذاری با 100هزارتومن وسهام 30تومنی بخری از هیچی بهتره دارم بازم میگم صلح بشه اونا که نخریدن باختن اونا که خوذرو مسکن خریدن میبازن
چند وقت به دنبال تورم میره ،بعد که رسید تازه ریزشها دوباره شروع میشه
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