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بورس همچنان در مسیر صعود

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۴۴ هزار واحدی به ۴ میلیون و ۳۴۵ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۶۲
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1310 بازدید
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۷
بورس همچنان در مسیر صعود



به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۴۴ هزار واحدی به ۴ میلیون و ۳۴۵ هزار واحد رسید.

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بورس صعود معاملات
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
15
پاسخ
باز هم مردم بازنده این میدان هستن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
فولادی که کارخونش تخریب شده چطور مثبته؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
فولاد که نمادش بسته هست بگو ضرر سهامداران چی میشه بهتره افزایش سرمایه بده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
فعلا همه مثبت هست چون بورس از تورم جا مانده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
5
1
پاسخ
چاره ای نیست بقیه بازارها رکوردها را زدن مسکن در همین سه ماه 3برابر خودرو هم همینطور و...کجا میتونی سرمایه گذاری با 100هزارتومن وسهام 30تومنی بخری از هیچی بهتره دارم بازم میگم صلح بشه اونا که نخریدن باختن اونا که خوذرو مسکن خریدن میبازن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
3
پاسخ
چند وقت به دنبال تورم می‌ره ،بعد که رسید تازه ریزش‌ها دوباره شروع میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
2
پاسخ
ایندفعه بسته بشه دیگه باز شدنش با خداست
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