پروژه تجزیه ایران چگونه شکست خورد؟

همزمان با حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و شهادت رهبر انقلاب و جمعی از فرماندهان کشورمان، دشمن پروژه‌ای چندلایه را با هدف ناامن‌سازی مناطق مرزی و تجزیه کشور به اجرا گذاشت.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ همزمان با حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و شهادت رهبر انقلاب و جمعی از فرماندهان کشورمان، دشمن پروژه‌ای چندلایه را با هدف ناامن‌سازی مناطق مرزی و تجزیه کشور به اجرا گذاشت.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، در کنار حملات نظامی مستقیم، مقر‌های دفاعی و امنیتی در برخی شهر‌های مرزی نیز هدف بمباران قرار گرفت تا زمینه برای تحرک و نفوذ گروهک‌های تروریستی تجزیه‌طلب فراهم شود. همچنین تلاش‌هایی برای انتقال سلاح به داخل کشور و سازماندهی عناصر فریب‌خورده داخلی جهت پیوستن به این گروهک‌ها صورت گرفت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این عملیات صرفاً به حملات نظامی محدود نبود و ماه‌ها پیش از آغاز جنگ، ابعاد اطلاعاتی، امنیتی و عملیاتی آن طراحی شده بود. دشمن با بهره‌گیری از حمایت‌های مالی، آموزش‌های اطلاعاتی و نظامی، تأمین سلاح‌های سبک و نیمه‌سنگین و همچنین تجهیزات پیشرفته، تلاش کرده بود گروهک‌های تجزیه‌طلب را برای ایفای نقش در سناریوی بی‌ثبات‌سازی ایران آماده کند. در همین چارچوب، دونالد ترامپ نیز در اظهاراتی به ارسال سلاح برای این گروه‌ها اشاره کرده بود.

با این حال، به گفته منابع آگاه، اشراف اطلاعاتی و اقدامات پیش‌دستانه نهاد‌های امنیتی و نظامی کشور، از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی زمینی سپاه و قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع)، موجب شد بخش مهمی از این طرح‌ها پیش از اجرا شناسایی و خنثی شود. در ادامه نیز عملیات‌های موشکی، پهپادی و اقدامات میدانی علیه مراکز و عناصر فعال در این پروژه انجام شد که به شکست طرح جنگ ترکیبی دشمن انجامید.

این تحولات در حالی رخ داد که در سال‌های گذشته توافق‌نامه امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و دولت عراق به امضا رسیده بود؛ توافقی که خلع سلاح و توقف هرگونه فعالیت تروریستی گروهک‌های تجزیه‌طلب در اقلیم شمال عراق را مورد تأکید قرار می‌داد.

با این وجود، برخی مسئولان محلی و جریان‌های سیاسی حاضر در این منطقه، با نادیده گرفتن تعهدات امنیتی و همچنین حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران در سال‌های مبارزه با داعش، زمینه فعالیت پنهانی برخی گروهک‌ها را فراهم کردند.

بر اساس گزارش‌ها، بخشی از این گروهک‌ها از اردوگاه‌های مستقر در شمال عراق برای انتقال سلاح، هدایت عناصر وابسته و طراحی اقدامات خرابکارانه در داخل کشور استفاده کرده‌اند.

در مقابل، مردم مناطق مرزی با وجود فشار‌ها و حملات صورت‌گرفته، نه تنها همراهی‌ای با گروهک‌های تجزیه‌طلب نداشتند، بلکه در موارد متعددی برای کمک به نیرو‌های مستقر و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده وارد میدان شدند.

ناظران معتقدند ناکامی این پروژه بار دیگر نشان داد که گروهک‌های تجزیه‌طلب از پایگاه اجتماعی مؤثری در میان اقوام ایرانی برخوردار نیستند و تلاش‌های آنان برای سوءاستفاده از تنوع قومی کشور با شکست مواجه شده است.

در همین حال، منابع امنیتی تأکید دارند که سرشبکه‌ها و عناصر هدایت‌کننده این گروهک‌ها تحت رصد اطلاعاتی قرار دارند و هرگونه اقدام علیه امنیت و تمامیت ارضی کشور با پاسخ قاطع نیرو‌های مسلح و مردم مناطق مرزی مواجه خواهد شد.