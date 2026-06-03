تویوتا GR یاریس؛ آخرین جنگجوی عصر طلایی هاچبکهای اسپرت
در این دنیای برقی شده با شارژر های فست ! هنوز محصولاتی وجود دارند که به سنتهای قدیمی صنعت خودرو وفادار ماندهاند. تویوتا GR یاریس یکی از همین خودروهاست؛ هاچبکی کوچک، اما بسیار خشن که برخلاف ظاهر جمعوجورش، روح یک خودروی رالی تمامعیار را در خود پنهان کرده است. خودرویی که بسیاری آن را یکی از آخرین نمونههای واقعی خودروهای هومولوگیشن و یادگار دوران طلایی مسابقات رالی میدانند.
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به گزارش تابناک؛در سالهای اخیر بازار خودروهای اسپرت دستخوش تغییرات گستردهای شده است. مدلهایی مانند فورد فیستا ST، رنو مگان RS و بسیاری از هاچبکهای پرطرفدار اروپایی یا از خط تولید خارج شدهاند یا جای خود را به کراساوورها و خودروهای برقی دادهاند. در چنین شرایطی، تویوتا نه تنها پروژه GR یاریس را متوقف نکرده، بلکه همچنان به توسعه و بهبود آن ادامه میدهد؛ رویکردی که بیش از هر چیز ریشه در فلسفه مهندسی ژاپنی دارد؛ فلسفهای که معتقد است هیچ خودرویی هرگز به نقطه کمال نمیرسد و همواره میتوان آن را بهتر کرد.
GR یاریس در اصل یک هاچبک معمولی نیست. برخلاف آنچه نام خودرو نشان میدهد، این محصول از ابتدا با هدف حضور در مسابقات رالی جهانی توسعه داده شد و سپس نسخه جادهای آن شکل گرفت. به بیان دیگر، برخلاف بسیاری از خودروهای اسپرت امروزی که ابتدا برای خیابان طراحی میشوند و سپس نسخه مسابقهای پیدا میکنند، داستان GR یاریس کاملاً برعکس است. تویوتا ابتدا به دنبال ساخت یک سلاح رقابتی برای مسابقات رالی بود و سپس آن را برای استفاده روزمره قابل استفاده کرد. همین موضوع باعث شده شخصیت این خودرو با بسیاری از رقبای امروزی تفاوت داشته باشد.
قلب تپنده GR یاریس یک موتور ۱.۶ لیتری سه سیلندر توربوشارژ است؛ پیشرانهای که با وجود حجم کم، بیش از ۲۷۰ اسب بخار قدرت تولید میکند. این نیرو از طریق سامانه چهارچرخ محرک اختصاصی GR-FOUR به هر چهار چرخ منتقل میشود. نتیجه چنین ترکیبی، شتابگیری بسیار سریع و چسبندگی فوقالعادهای است که حتی در میان خودروهای اسپرت گرانقیمت نیز کمتر دیده میشود. شتاب صفر تا صد کیلومتر بر ساعت این خودرو حدود ۵.۲ ثانیه اعلام شده و حداکثر سرعت آن به بیش از ۲۳۰ کیلومتر بر ساعت میرسد.
اما آنچه GR یاریس را به خودرویی خاص تبدیل میکند صرفاً اعداد و ارقام فنی نیست. مهندسان تویوتا در جدیدترین نسخه Aero Performance تقریباً همه بخشهای خودرو را مورد بازنگری قرار دادهاند. از ورودیهای هوای جدید روی گلگیرها گرفته تا اسپویلر بزرگ عقب، دیفیوزرها، کف صاف بدنه و کانالهای هدایت جریان هوا، همگی با هدف افزایش پایداری در سرعتهای بالا طراحی شدهاند. نکته مهم آن است که برخلاف بسیاری از خودروهای امروزی، این قطعات صرفاً جنبه تزئینی ندارند و واقعاً در عملکرد آیرودینامیکی خودرو نقش ایفا میکنند.
ظاهر خودرو نیز دقیقاً همین فلسفه را منتقل میکند. GR یاریس خودرویی نیست که بخواهد لوکس یا اشرافی به نظر برسد. فرم عضلانی گلگیرها، عرض زیاد بدنه، ورودیهای هوای بزرگ و بال عقب قابل تنظیم، بیش از هر چیز یادآور خودروهای مسابقات رالی هستند. اگر لوگوی تویوتا را از روی خودرو حذف کنید، همچنان مشخص است که با یک خودروی معمولی طرف نیستید. این خودرو از فاصله دور نیز شخصیت تهاجمی خود را فریاد میزند.
در کابین نیز رویکرد مشابهی دیده میشود. همه چیز در خدمت راننده قرار دارد. موقعیت نشستن اصلاح شده، داشبورد بازطراحی شده و نمایشگرها به گونهای تنظیم شدهاند که اطلاعات مورد نیاز راننده در سریعترین زمان ممکن قابل مشاهده باشند. برخلاف بسیاری از خودروهای مدرن که انبوهی از نمایشگرها و امکانات سرگرمی در مرکز توجه قرار دارند، در GR یاریس همچنان تمرکز اصلی روی تجربه رانندگی است.
یکی از جالبترین ویژگیهای نسخه جدید، ترمز دستی عمودی آن است؛ سیستمی که مستقیماً از خودروهای رالی الهام گرفته شده است. مهندسان تویوتا حتی سامانه انتقال قدرت را به گونهای طراحی کردهاند که هنگام استفاده از ترمز دستی، آسیبی به مجموعه چهارچرخ محرک وارد نشود. چنین جزئیاتی نشان میدهد توسعهدهندگان این خودرو هنوز همان ذهنیت مسابقهای را حفظ کردهاند؛ ذهنیتی که امروزه در صنعت خودرو کمتر دیده میشود.
البته GR یاریس خودرویی بینقص نیست. فضای سرنشینان عقب محدود است، صندوق بار چندان بزرگ نیست و مصرف سوخت آن نیز در مقایسه با یک هاچبک اقتصادی چندان مطلوب به نظر نمیرسد. اما واقعیت این است که خریداران چنین خودرویی اساساً به دنبال کاربرد خانوادگی یا مصرف اقتصادی نیستند. آنها به دنبال هیجان رانندگی هستند؛ چیزی که هر روز کمیابتر میشود.
نکته مهمتر آن است که GR یاریس در عصری متولد شده که بسیاری از خودروسازان از ساخت چنین خودروهایی فاصله گرفتهاند. هزینههای توسعه بالا، قوانین سختگیرانه آلایندگی و حرکت صنعت خودرو به سمت برقیسازی باعث شده عمر خودروهای اسپرت بنزینی کوتاهتر از همیشه باشد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند GR یاریس در سالهای آینده به یکی از مهمترین خودروهای کلکسیونی تویوتا تبدیل خواهد شد؛ درست همانگونه که امروز مدلهایی مانند سوبارو ایمپرزا WRX STI، میتسوبیشی لنسر اوولوشن و نیسان GT-R نسلهای قدیمی جایگاه ویژهای در میان علاقهمندان دارند.
بازخورد مالکان و علاقهمندان نیز نشان میدهد مهمترین ویژگی GR یاریس چسبندگی فوقالعاده و حس ارتباط مستقیم راننده با خودرو است. بسیاری از مالکان این خودرو در انجمنهای تخصصی، آن را یکی از جذابترین خودروهای اسپرت مدرن توصیف کردهاند؛ خودرویی که بدون نیاز به قدرتهای نجومی، تجربهای نزدیک به خودروهای مسابقهای ارائه میدهد.
تویوتا GR یاریس را میتوان نماد مقاومت در برابر روند غالب صنعت خودرو دانست. در زمانی که بسیاری از خودروها به سمت الکتریکی شدن، خودران شدن و فاصله گرفتن از هیجان رانندگی حرکت میکنند، این هاچبک ژاپنی همچنان بر اصول قدیمی پافشاری میکند؛ وزن کم، موتور پرقدرت، سامانه چهارچرخ محرک و تمرکز کامل بر لذت رانندگی. شاید به همین دلیل باشد که GR یاریس بیش از آنکه یک خودروی جدید باشد، به آخرین یادگار عصر طلایی خودروهای اسپرت شباهت دارد؛ دورانی که مهندسان هنوز خودرو را برای راننده میساختند، نه صرفاً برای نمایشگرها و نرمافزارها.
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