رنگ سال ۲۰۲۷ مشخص شد

به گزارش تابناک؛ رنگ سال ۲۰۲۷ رسماً معرفی شد: «آبی درخشان» (Luminous Blue). رنگی که قرار نیست فقط یک ترند زودگذر باشد، بلکه نمادی از پیوند مفاهیمی است که سال‌ها در تضاد با هم تصور می‌شدند: تکنولوژی و طبیعت، گذشته و آینده، انرژی و آرامش.

این انتخاب هوشمندانه تلاش می‌کند تا در یک لحظه تاریخی که جهان بیش از هر زمان دیگری به امید و ثبات نیاز دارد، پاسخی بصری و آرامش‌بخش به دیوار‌های خانه‌ها، ویترین فروشگاه‌ها و حتی صفحه گوشی‌های همراه ما بدهد.

کد اختصاصی ۳۸-۲۸-۱۲۵؛ رنگی با هویت منحصر‌به‌فرد

«آبی درخشان» با کد اختصاصی «۳۸-۲۸-۱۲۵» به عنوان رنگ سال ۲۰۲۷ برگزیده شد. مؤسساتی که هر سال این انتخاب تأثیرگذار را انجام می‌دهند (از پنتون گرفته تا مراجع معتبر طراحی)، امسال رویکردی کاملاً متفاوت و چندبعدی در پیش گرفته‌اند.

دلیل این تفاوت، پیچیدگی و لایه‌های معنایی این رنگ است. «آبی درخشان» فقط یک رنگ نیست؛ ترکیبی از چهار عنصر کلیدی است که کارشناسان بین‌المللی آن را توصیف کرده‌اند:

عنصر تجلی در رنگ

تکنولوژی درخشش نور در دنیای دیجیتال، صفحه‌نمایش‌ها، هوش مصنوعی و متاورس

طبیعت عمق آرام‌بخش اقیانوس‌ها و آسمان شب

انرژی درخشندگی ذاتی که چشم را به خود جذب می‌کند

آرامش حس اعتماد و امنیتی که آبی کلاسیک همیشه منتقل می‌کند

پلی میان کاشی‌های لاجوردی و هوش مصنوعی

شاید جذاب‌ترین ویژگی «آبی درخشان» همین باشد: همزمان به گذشته و آینده تعلق دارد.

از یک سو، یادآور رنگ‌های سنتی است که در صنایع دستی و معماری کهن ملل مختلف دیده می‌شود؛ از کاشی‌کاری‌های لاجوردی در مساجد ایرانی گرفته تا نقاشی‌های دیواری رنسانس.

از سوی دیگر، پسوند «درخشان» (Luminous) در نام این رنگ، یک اشاره مستقیم به آینده است؛ به دنیای هوش مصنوعی، صفحه‌نمایش‌های درخشان و متاورس که مرز بین واقعیت و مجاز را کمرنگ کرده است.

رنگ سال ۲۰۲۷

«آبی درخشان» دقیقاً همان جایی ایستاده که این دو جهان به هم می‌رسند.

چرا جهان به این رنگ نیاز دارد؟

تحلیل‌گران بازار و روان‌شناسان رنگ معتقدند سال ۲۰۲۷، جهانیان بیش از هر زمان دیگری به دو چیز نیاز دارند: «امید» و «ثبات».

آبی کلاسیک همیشه نماد اعتماد، امنیت و ثبات بوده است.

درخشش (Luminosity)، اما انرژی، سرزندگی و خوش‌بینی به آن تزریق می‌کند.

نتیجه ترکیب این دو، رنگی است که هم آرامش‌بخش است و هم انگیزه‌بخش؛ هم به گذشته متصل است و هم به آینده اشاره دارد. درست همان چیزی که زندگی پرشتاب مدرن امروز کم دارد.

آبی درخشان از کجا شروع می‌شود؟

انتظار می‌رود از ماه‌های آینده، ردپای این رنگ را در این حوزه‌ها به وضوح ببینیم:

مد و پوشاک: ویترین برند‌های مطرح جهانی

دکوراسیون داخلی: چیدمان‌های مدرن و مینیمال

طراحی گرافیک و اپلیکیشن: رابط‌های کاربری پیشرو

خودروسازی: رنگ‌های خاص مدل‌های جدید

معماری: نما‌های مدرن و المان‌های شهری

جمع‌بندی؛ رنگی برای تمام فصول زندگی

«آبی درخشان» تنها یک انتخاب زیبایی‌شناسانه نیست. پ réponses بصری به نیاز‌های عمیق انسان امروز است: نیاز به آرامش در دل هیاهوی تکنولوژی، نیاز به امید در دوران پرتلاطم، نیاز به پیوند با ریشه‌ها در عین حرکت به سوی آینده.