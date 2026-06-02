بازار ارزهای دیجیتال بار دیگر تحت تأثیر تصمیمی مهم از سوی یکی از چهره‌های شناخته‌شده این صنعت قرار گرفته است. پاول دوروف (Pavel Durov)، بنیان‌گذار تلگرام، از یک تغییر برند بزرگ در اکوسیستم تون‌کوین خبر داده که باعث واکنش سریع بازار و رشد قابل توجه قیمت این توکن شده است.

به گزارش تابناک؛ بازار ارز‌های دیجیتال بار دیگر تحت تأثیر تصمیمی مهم از سوی یکی از چهره‌های شناخته‌شده این صنعت قرار گرفته است. پاول دوروف (Pavel Durov)، بنیان‌گذار تلگرام، از یک تغییر برند بزرگ در اکوسیستم تون‌کوین خبر داده که باعث واکنش سریع بازار و رشد قابل توجه قیمت این توکن شده است.

تغییر نام تون کوین به گرام

در این تحول جدید، قرار است نام توکن تون‌کوین (Toncoin) به «گرام» (GRAM) تغییر پیدا کند؛ نامی که در واقع به نسخه اولیه و وایت‌پیپر اولیه این پروژه بازمی‌گردد. دوروف در پیام خود اعلام کرده که این تغییر، بازگشتی به ریشه‌های اصلی پروژه و آغاز یک فصل جدید برای اکوسیستم آن است.

او همچنین تأکید کرده است که این فرآیند حدود سه هفته زمان خواهد برد و در ادامه، مسیر توسعه جدیدی برای این شبکه تعریف خواهد شد. در این میان، نام «تون» همچنان برای لایه اول شبکه حفظ می‌شود و تغییر فقط مربوط به توکن اصلی است.

واکنش بازار و رشد قیمت تون کوین

در پی انتشار این خبر، قیمت Toncoin بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت و به حدود ۲.۱ دلار رسید. این رشد در حالی رخ داد که بازار کلی ارز‌های دیجیتال در وضعیت نزولی قرار داشت و حتی بیت‌کوین نیز با فشار فروش مواجه شده بود.

بررسی عملکرد هفتگی نشان می‌دهد تون‌کوین بیش از ۱۹ درصد رشد داشته و در یک ماه گذشته نیز حدود ۶۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که اخبار مرتبط با برند تلگرام همچنان تأثیر مستقیم و قدرتمندی بر رفتار سرمایه‌گذاران دارد.

نقش تلگرام در اکوسیستم تون

تلگرام دوباره در حال تبدیل شدن به یکی از عناصر کلیدی در توسعه این اکوسیستم است. پاول دوروف اعلام کرده که این تغییر نام تنها بخشی از یک برنامه گسترده‌تر برای رشد شبکه TON است و در مجموع در قالب یک مسیر هفت‌مرحله‌ای دنبال می‌شود.

در مراحل قبلی این برنامه، به‌روزرسانی‌های مهمی انجام شده که باعث افزایش سرعت شبکه تا ۱۰ برابر و بهبود قابل توجه عملکرد بلاک‌ها شده است. همچنین کارمزد‌ها تقریباً به صفر رسیده و تلگرام نقش فعال‌تری به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اعتبارسنج‌ها در شبکه ایفا می‌کند.