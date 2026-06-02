مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به پیشرفت فناوری و توانمندی‌های هسته‌ای ایران و همچنین پیامدهای جنگ اخیر، گفت که توافق سال ۲۰۱۵ دیگر پاسخگوی شرایط امروز نیست.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی در مصاحبه با شبکه الجزیره، گفت که توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام) دیگر الگویی کارآمد برای حل‌ مسئله هسته‌ای ایران نیست.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛گروسی استدلال کرد که فناوری و توانمندی‌های هسته‌ای ایران طی سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی پیشرفت کرده و هر توافق آینده باید بازتاب‌دهنده واقعیت‌های امروز، از جمله اثرات جنگ اخیر باشد.

مدیرکل آژانس گفت «امروز با وضعیتی کاملاً متفاوت روبه‌رو هستیم. نکته اول و بسیار مهم اینکه، اگر کار به توافق برسد، این توافق یک توافق پساجنگ خواهد بود؛ موضوعی که باید آن را با توجه به خسارات فیزیکی که همین حالا درباره آن صحبت می‌کردیم، در نظر داشته باشیم».

وی افزود «از سوی دیگر، ایران در زمینه فناوری و توانمندی‌ها پیشرفت چشمگیری داشته است. بنابراین تمام پارامترهایی که در آن زمان وجود داشت، تغییر کرده‌اند. در آن دوره، ایران تعداد مشخصی سانتریفیوژ ــ این دستگاه‌هایی که با سرعت بسیار بالا می‌چرخند و اورانیوم را غنی‌سازی می‌کنند ــ در اختیار داشت. اما آن فناوری، فناوری قدیمی بود. ایران حالا به ماشین‌هایی بسیار پیشرفته، مدرن و پرسرعت دسترسی دارد. بنابراین ممکن است (برای دستیابی به همان ظرفیت غنی‌سازی)، به تعداد بسیار کمتری از این دستگاه‌ها نسبت به گذشته نیاز داشته باشد».

گروسی در ادامه نتیجه‌گیری کرد که «بنابراین برجام محصول زمان خود بود. اما اکنون به چیزی متفاوت نیاز است».

گروسی: انتقال ذخایر اورانیوم ایران امکان‌پذیر است

مدیر نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل در بخش دیگری از این مصاحبه به درخواست زیاده‌خواهانه آمریکا مبنی بر خارج کردن ذخایر اورانیوم غنای بالای ایران که تهران همواره رد کرده هم اشاره کرد و گفت که این کار «دشوار است اما غیرممکن نیست».

به گزارش الجزیره، گروسی در خصوص انتقال ذخیره اورانیوم با غنای نزدیک به ۶۰ درصد ایران که حدود ۴۴۰ کیلوگرم برآورد می‌شود، گفت «این کار آسان نیست، زیرا این مواد به شکل گاز است، قابلیت ایجاد آلودگی بالایی دارد و عملیات ساده‌ای نیست».

مدیرکل آژانس افزود «همه این موارد از جمله موضوعاتی هستند که درباره آن‌ها بحث کرده‌ایم». او در خصوص نقش آژانس در هر توافق احتمالی گفت که «نقش ما، ممکن ساختن و عملی کردن آن (توافق) است».