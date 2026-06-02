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گروسی: انتقال اورانیوم، بسیار دشوار است!

«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با وجود این که مسئله برنامه هسته‌ای ایران در روند مذاکراتی جاری مورد بحث نیست، در سخنانی که ظاهرا پاسخی به رویاهای ترامپ است، انتقال ذخایر اورانیوم ایران به خارج از کشور را امری پیچیده و حساس از نظر فنی توصیف کرد که با کمک آژانس امکان‌پذیر خواهد شد، اگرچه به گفته او این فقط یکی از گزینه‌های مورد بحث درباره سرنوشت اورانیوم ایران است.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۸۹
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5507 بازدید
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گروسی: انتقال اورانیوم، بسیار دشوار است!

«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگو با الجزیره بیان کرد که انتقال ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران به خارج از کشور کاری «دشوار است اما غیرممکن نیست».

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، او تاکید کرد که حمل ذخایر اورانیوم ایران به خارج از کشور کاری بسیار حساس و از نظر فنی پیچیده است.

مدیرکل آژانس در این باره گفت: «چنین عملیاتی آسان نیست، چراکه (این ماده) به شکل گاز است، بسیار آلاینده است و عملیات ساده‌ای نیست.»

به گفته او، اکنون چند گزینه مورد بحث است، از جمله انتقال اورانیوم به حارج یا رقیق کردن آن به سطح خلوص پایین‌تر که در حال بحث درباره آن هستیم. اگرچه آژانس مستقیما مشارکت ندارد. کمک ما به این روند آن را امکان‌پذیر و کارآمد می‌سازد.

گروسی با اشاره به این که مذکرات آتی ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران به توافقی متفاوت با توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ خواهد بود، گفت: امروز در شرایط بسیار متفاوتی قرار

داریم. اول از همه این موضوع بسیار مهم است که این توافق، البته اگر انجام شود برای شرایط پساجنگ و با پیش‌زمینه آسیب فیزیکی(به تاسیسات اتمی ایران). علاوه بر این،

فناوری و ظرفیت ایران تا حد زیادی رشد یافته، بنابراین تمامی معیارهای گذشته، از جمله تعداد مشخص سانتریفیوژها و مقدار اورانیوم‌ غنی‌شده فناوری قدیمی بود. اکنون آن‌ها دستگاه‌های بسیار سریع و جدیدی دارند. بنابراین، برجام هر چه که بود، اکنون به چیز دیگری نیاز داریم.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در دولت اول خود با ناقص دانستن توافق هسته‌ای در رسیدگی به نگرانی‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، از این توافق خارج شد. اگرچه طبق این توافق، سختگیرانه‌ترین مقررات نظارت و راستی‌آزمایی آژانس در ایران اجرا می‌شد.

ایران در دولت دوم ترامپ دو بار به دیپلماسی با آمریکا فرصت داد، اگرچه ترامپ با مشارکت رژیم صهیونیستی در میانه این مذاکرات اقدام به حملات متجاوزانه علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران کرد و مذاکرات را بی‌نتیجه گذاشت.
مقامات تهران با اشاره به حق غنی‌سازی ایران برای اهداف صلح‌آمیز به عنوان کشور عوض پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی(ان‌پی‌تی) تاکید دارند هرگونه توافق هسته‌ای با آمریکا باید در راستای منافع ملی و حقوق مشروع ایران باشد.
اظهارات گروسی درباره ذخایر اورانیوم ایران در میانه مذاکرات تهران-واشنگتن با میانجیگری پاکستان برای دستیابی به تفاهم‌نامه پایان جنگ مطرح شده است. دو طرف گفته‌اند در روند دستیابی به تفاهم‌نامه پایان جنگ پیشرفت قابل توجهی انجام شده است، اگرچه برخی مسائل برای نهایی کردن آن هنوز به بررسی بیشتری نیاز دارد.

 اقدامات نقض آتش‌بس از سوی آمریکا، از جمله محاصره بنادر ایران و عقب‌نشینی مکرر دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از موارد توافق‌شده نهایی ساختن این تفاهم‌نامه‌ را با چالش‌های مواجه ساخته است.

با وجود این که دونالد ترامپ در روند این مذاکرات ادعاهایی را درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم ایران مطرح کرده، هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نشده و تهران تاکید دارد هرگونه بحث درباره برنامه هسته‌ای ایران فعلا در هیچ سطحی مطرح نیست و به زمانی پس از پایان جنگ در یک فرصت مذاکراتی مشخص موکول خواهد شد.
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۵
الف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
12
پاسخ
هرچی ترامپ روش نمیشه بگه، میده این بگه که مثلا فنی هست!
جاودان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
5
پاسخ
اقای گروسی زیاد فتنه نکن به چه مربوطه ایران خودشان می فهمن چه کاری باید انجام بدن
زهره
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
4
پاسخ
گروسی خائن و جاسوس! ایران باید زودتر از اینها با آرامش و در صلحی که بود از ان پی تی خارج میشد و بمب اتمی خودشو یواشکی میساخت.
ایرانیم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
3
پاسخ
آقای گروسی خائن خائن وآدمکش شریک یابواسقاطیلی و گاو آمریکای
هدایت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
0
پاسخ
کسی هم قصد جا به جا کردنش را نداره
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