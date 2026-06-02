پایان گروگانگیری در مشهد+ عکس

پلیس موفق شد پرونده آدم‌ربایی و گروگانگیری مرد ۲۸ ساله را با دستگیری متهمان پرونده و آزادی گروگان به پایان برساند.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ چند روز قبل گزارش رسمی از سوی دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان رضوی و نماینده شمال شرق کشور به پلیس مشهد رسید که متن آن از گروگانگیری تبعه افغانستانی با نام «ز -ن» حکایت داشت. با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، بلافاصله دستور‌های ویژه‌ای از سوی سرهنگ محمد چراغ (فرمانده انتظامی مشهد) برای پیگیری ماجرای گروگانگیری در پلیس آگاهی صادر شدو بدین ترتیب گروهی تخصصی از کارآگاهان دایره مبارزه با آدم ربایی با بهره گیری از تجربیات پلیسی سرهنگ جواد بیگی (رئیس پلیس آگاهی مشهد) به تحلیل‌های کارشناسی پرداختند و همه ابعاد وزوایای این گزارش رسمی را مورد واکاوی دقیق قرار دادند.

بررسی‌های مقدماتی کارآگاهان بیانگرآن بود که مرد ۲۸ ساله افغانستانی به نام «ز-ن» در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت از طریق مرز دوغارون با مجوز قانونی وارد کشور شده و سپس برای تعمیر خودروی سنگین خود به طرف مشهدحرکت کرده است، اما مدتی بعد خانواده مرد افغانستانی از طریق یک حساب واتساپی ناشناسی پیام‌های تهدیدآمیزی را دریافت کرده‌اند که حکایت ازآدم ربایی داشت. گروگانگیران بی رحم در ادامه با ارسال تصاویری هولناک از شکنجه مرد ۲۸ ساله، درخواست پرداخت ۷ هزار دلار برای آزادی وی داشتند که این موضوع بر شدت نگرانی خانواده گروگان افزود.

با جمع آوری این اطلاعات، دو گروه اطلاعاتی و عملیاتی با هدایت مستقیم سرهنگ محمدباقر پهلوان (رئیس اداره جنایی آگاهی) وارد عمل شدند و تحقیقات میدانی گسترده‌ای را با بازبینی دوربین‌های ترافیکی شهری آغاز کردند. بررسی‌های نامحسوس و رصد‌های اطلاعاتی کارآگاهان نشان داد: راننده افغانستانی برای تعمیر خودروی خود به محدوده شهرک طرق وارد شده و پس ازآن برای تهیه محل اقامت موقت به سوی خیابان امام رضا (ع) رفته است و دیگر اثری از وی نیست.

با به بن بست رسیدن تحقیقات میدانی، شیوه عملیات با دستور رئیس پلیس آگاهی تغییر کرد و گروه رصد‌های اطلاعاتی به بررسی حساب‌های مالی و بانکی مرد گروگان پرداختند چرا که فرضیه اصلی پلیس به موضوعات مالی گره خورده بود و احتمال می‌رفت گروگانگیران مخوف از شگرد آدم ربایی در شرکت‌های هرمی استفاده کرده باشند.

طولی نکشید که ردیابی‌های بانکی به برداشت پول از حساب بانکی گروگان در بولوار شهید مفتح رسید و همین سرنخ مهم، عملیات پلیسی را دگرگون کرد. در ادامه تحقیقات نامحسوس، تصویری از یک جوان افغانستانی به دست آمدکه خالکوبی «پرستو‌های مهاجر» روی گردنش خونمایی می‌کرد. این نشانه خاص بی درنگ موردتوجه کارآگاهان قرارگرفت ودامنه عملیات را به بهره گیری ازتوان چهره شناسی پلیس کشاند. خیلی زود هویت و نام مستعار این جوان تبعه خارجی غیرمجاز فاش شد و بدین ترتیب گروه عملیاتی کارآگاهان دایره مبارزه با آدم ربایی به سرپرستی ستوان جهش (افسرپرونده) و با هماهنگی‌های قضایی به ردزنی مخفیگاه مردی با خالکوبی «پرستو‌های مهاجر» ادامه دادند و به نتایجی رسیدند که نشان می‌داد این جوان ۲۰ ساله درخیابان امام رضا (ع) مشهد خود را به عنوان خریدار ارز و دلار معرفی کرده و با بهره گیری از سیم کارت‌های بدون هویت و بستر‌های ارتباطی ناشناس، درصدد پنهان کردن هویت واقعی خود و از بین بردن آثار جرم برآمده است.

ادامه بررسی‌های تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد مشخص کرد که این جوان افغانستانی با نام مستعار «ف» و با استفاده از مدارک شناسایی غیرمرتبط، یک واحد آپارتمان را در خیابان فدائیان اسلام اجاره کرده است. این گونه بود که بی درنگ گروه عملیاتی با هدایت مستقیم رئیس اداره جنایی پلیس آگاهی و دستور‌های قاطع قاضی فتوحی راد (قاضی شعبه ۵۵۱ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد) مخفیگاه جوان۲۰ ساله را به محاصره درآوردند و با رعایت موازین شرعی و همچنین به کارگیری تدابیر امنیتی، عملیات غافلگیری را در حالی آغاز کردند که۳ عضو دیگر باند تبهکاران مخوف نیز در لانه اجاره‌ای حضور داشتند.

در این عملیات ضربتی همه اعضای باند گروگانگیری به چنگ پلیس افتادند که از اتباع افغانستانی بودند، اما هنوز عملیات برای رهایی گروگان ادامه داشت که صدایی از درون کمد دیواری توجه کارآگاهان را به خودجلب کرد وآن‌ها با استقرار در دوسوی کمد، درحالی گروگان را با دست‌های بسته پیدا کردند که او با مشاهده کارآگاهان دچار شوک آنی شده بود و قاب تقدیر را در چشمان اشکبارش به تصویر می‌کشید؛ بنابراین کارآگاهان برای دقایقی درکناروی قرار گرفتند تاآرامش خود را بازیافت و سپس اعضای باند مخوف گروگانگیران به مقر پلیس منتقل شدند.

مرد ۲۸ساله افغانستانی (گروگان) درباره این ماجرای وحشتناک گفت: برای نخستین بار بود که به مشهدآمده بودم به همین خاطر و به دلیل ناآشنایی با نقاط مختلف شهری، برای تهیه محل اقامت سرگردان شدم. در این شرایط ۲ تن از هموطنانم را دیدم و آن‌ها به بهانه کمک به من مرا به محل سکونت خودشان دعوت کردند. ولی بعد از پذیرایی اولیه در یک لحظه سرم گیج رفت و بیهوش شدم. زمانی به هوش آمدم که درون کمد قرار داشتم و دستانم را بسته بودند. آن‌ها در طول ۱۴روز مرا شکنجه کردند و از این صحنه‌های دردناک فیلم‌های آزاردهنده‌ای را برای خانواده‌ام فرستادند تا از آنان اخاذی کنند.

فرمانده انتظامی مشهد پس ازپایان عملیات پلیس و رهایی گروگان تبعه خارجی گفت: همه متهمان این پرونده به مراجع قضایی معرفی شده‌اند، اما تلاش‌های کارآگاهان برای شناسایی دیگر افراد احتمالی مرتبط با اعضای این باند همچنان ادامه دارد.

سرهنگ محمدچراغ افزود: مشهدمقدس پایتخت معنوی ایران و میعادگاه عاشقان اهل بیت (ع) است به همین خاطر برقراری امنیت و مبارزه قاطع با مجرمان و خلافکاران نه تنها یک وظیفه انتظامی بلکه یک رسالت اعتقادی برای حافظان امنیت در سرزمین خورشید است؛ بنابراین در سایه سار این حریم امن، پلیس اجازه هنجارشکنی به تبهکاران نمی‌دهد و با هرگونه تعرض به امنیت عمومی بدون اغماض برخورد خواهد کرد و در این مسیر هیچ تفاوتی بین اتباع خارجی و داخلی برای صیانت و امنیت آنان وجود ندارد چرا که هر فردی از طریق قانونی قدم در این مرز و بوم بگذارد در پناه نظام اسلامی و تحت حمایت کامل قانون جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد.

در همین رابطه رئیس پلیس آگاهی مشهد نیز به تبهکاران و مجرمان و به ویژه اتباع خارجی غیرمجاز خارجی هشدار داد: اقدامات مجرمانه در لایه‌های پنهان شهری و سوءاستفاده از خلاء‌های هویتی اتباع غیرمجاز راه به جایی نمی‌برد.

سرهنگ جوادبیگی افزود: هویت‌های جعلی و شبکه‌های مجازی در ایران دیگر نه تنها هیچ حاشیه امنی برای مجرمان نیست بلکه سرآغازی بر فروپاشی باند‌های تبهکاری با اشراف اطلاعاتی و بهره گیری از ابزار‌ها و تجهیزات نوین پلیسی است.

رئیس اداره جنایی پلیس آگاهی مشهد نیز در حاشیه عملیات گسترده رهایی گروگان به اتباع خارجی و شهروندان ایرانی توصیه کرد: به هیج وجه به افرادی اعتماد نکنید که با پیشنهاد‌های وسوسه انگیز مانند خرید دلار، اجاره ملک خارج از مراکز رسمی و یا جا به جایی باربه شما نزدیک می‌شوند.

سرهنگ محمدباقر پهلوان افزود: از ارسال اطلاعات شخصی، تصاویر و داده‌های مالی در فضای مجازی و به ویژه برای افراد ناشناس به طور جدی خودداری کنید.