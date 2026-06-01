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عملیات مقابله به مثل سپاه در حمله به یک کشتی

روابط عمومی سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای از یک عملیات مقابله به مثل با کشتی آمریکایی صهیونی در محدوده دریای عمان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۲۶
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2776 بازدید
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عملیات مقابله به مثل سپاه در حمله به یک کشتی

به گزارش تابناک به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد:

در پی حمله متجاوزانه ارتش تروریستی و کودک کش امریکا به کشتی ایرانی " لیان استار" در محدوده دریای عمان نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات مقابله به مثل، کشتی "msc. sariska" با مالکیت دشمن امریکایی - صهیونی را با موشک کروز مورد هدف قرار داد.

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: هر گونه تجاوز ارتش کودک کش امریکا در این منطقه با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد.

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سپاه نیروی دریایی سپاه خلیج فارس کشتی دشمن آمریکایی صهیونیستی حمله
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
4
پاسخ
دست مریزاد سپاهی مجاهد ! مرگ بر نیروهای شیطانی صهیونی آمریکایی! سلام بر شهیدان!
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
3
پاسخ
خدا قوت به حزب الله . بزنید عاقلانه و زیرکانه و به جا

خبیثان عالم ،غصب فلسطین توسط یهود قانونیه!هزار سال استعمار ادامه دار دنیا قانونیه! ولی کنترل تنگه هرمز ایرانی توسط ایران غیرقانونی! ای خدا
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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