عملیات مقابله به مثل سپاه در حمله به یک کشتی
روابط عمومی سپاه پاسداران با صدور اطلاعیهای از یک عملیات مقابله به مثل با کشتی آمریکایی صهیونی در محدوده دریای عمان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۲۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد:
در پی حمله متجاوزانه ارتش تروریستی و کودک کش امریکا به کشتی ایرانی " لیان استار" در محدوده دریای عمان نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات مقابله به مثل، کشتی "msc. sariska" با مالکیت دشمن امریکایی - صهیونی را با موشک کروز مورد هدف قرار داد.
نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: هر گونه تجاوز ارتش کودک کش امریکا در این منطقه با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد.
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