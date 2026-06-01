بیانیه سفارت لبنان در آمریکا درباره توقف حملات

سفارت لبنان در واشنگتن ادعا کرد، مقامات لبنانی تأییدیه موافقت حزب‌الله با پیشنهاد آمریکا برای توقف متقابل حملات را دریافت کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، سفارت لبنان در واشنگتن اعلام کرد: رئیس‌جمهور ترامپ با سفیر لبنان در واشنگتن تماس گرفت و به وی اطلاع داد موافقت نتانیاهو با تدابیر پیشنهادی را کسب کرده است.

رئیس‌جمهور لبنان جوزف عون نیز نتایج این مذاکرات را به حزب‌الله ابلاغ کرد.

سفارت لبنان در آمریکا همچنین اعلام کرد: قرار است که نشست مذاکرات روزهای سه شنبه و چهارشنبه میان لبنان و اسرائیل نیز ادامه پیدا کند.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی ساعتی پیش به نقل از یک منبع اعلام کرد: تماس های فشرده میان اسرائیل و آمریکا برای جلوگیری از فروپاشی مذاکرات اسرائیل و لبنان که قرار است، فردا برگزار شود، جریان دارد.

دقایقی پیش نیز ترامپ با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به صورت تلفنی گفت وگو کرد.

ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: من تماس بسیار سازنده‌ای با نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل داشتم و هیچ نیرویی به بیروت اعزام نخواهد شد؛ و هر نیرویی هم که در مسیر بوده، همین حالا بازگردانده شده است.

رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: همچنین، از طریق نمایندگان بلندپایه، تماس بسیار خوبی با حزب‌الله داشتم و آن‌ها پذیرفتند که همه تیراندازی‌ها متوقف شود - اینکه اسرائیل به آن‌ها حمله نکند و آن‌ها هم به اسرائیل حمله نکنند. از سال ۱۹۷۸ که نخستین تجاوز نظامی زمینی اسرائیل به جنوب لبنان پس از جنگ ۱۹۴۸ رخ داد، تا به امروز، اسرائیل به صورت مداوم جنوب لبنان را مورد تجاوز و حمله قرار داده‌است.

ساعاتی پیش بود که نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در بیانیه ای مشترک تاکید کردند که به ارتش اسرائیل دستور دادند تا اهدافی را در ضاحیه جنوبی بیروت بمباران کند.

نتانیاهو و یسرائیل کاتس مدعی شدند که این تصمیم به دنبال ادامه حملات حزب الله به صهیونیست ها و شهرهای صهیونیست نشین اتخاذ شده است.

نتانیاهو روز گذشته نیز اعلام کرده بود که به ارتش دستور داده است دامنه عملیات نظامی در لبنان را گسترش دهد.

وی گفت: دستور من به ارتش اسرائیل این است که عملیات را تعمیق دهد و کنترل خود را بر مناطقی که پیش‌تر تحت نفوذ حزب‌الله قرار داشت، محکم‌تر کند.

در ادامه نقض توافق آتش بس رژیم صهیونیستی و در حملات روز یکشنبه شب این رژیم به شهرها و روستاهای جنوب لبنان که بیش از ۳۶ بار انجام شد، ۱۲ نفر شهید و ۳۵ نفر دیگر زخمی شدند.