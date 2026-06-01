حمله به یک کشتی باری در خلیج فارس
سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس روز دوشنبه اعلام کرد که یک کشتی باری در حال حرکت در خلیج فارس با یک پرتابه ناشناس مورد اصابت قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۸۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس گزارش داد که یک کشتی باری در حال حرکت در خلیج فارس مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته که باعث «انفجاری بزرگ» شده است.
این حادثه در حدود ۴۰ مایل دریایی (حدود ۷۴ کیلومتر) در جنوبشرقی «امقصر» عراق رخ داده است.
سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس همچنین اعلام کرد که تاکنون از هیچگونه پیامد زیستمحیطی ناشی از این حادثه آگاهی ندارد.
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