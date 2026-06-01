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رئیس جدید موساد منصوب شد

با رأی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی، «رومن گافمن» فردا سمت ریاست موساد را برعهده می گیرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۸۳
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رئیس جدید موساد منصوب شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر از رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه با رأی ۲ به یک، دادخواست‌ هایی را که خواستار لغو انتصاب «رومن گافمن» از سوی کابینه این رژیم به عنوان رئیس جدید موساد بودند را رد کرد.

دادگاه اعلام کرد اگرچه در نحوه مدیریت گافمن در یک حادثه بحث‌برانگیز در سال ۲۰۲۲، زمانی که فرمانده لشکر ۲۱۰ ارتش این رژیم بود، کاستی‌هایی وجود داشته است، اما رفتار او تا حدی که او را از کار به عنوان رئیس موساد بی‌اعتبار کند، مشکلی ایجاد نکرده است.

با رد درخواست‌ها علیه انتصاب گافمن، قرار است او فردا سه‌شنبه سمت ریاست موساد را برعهده بگیرد.

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