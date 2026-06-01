تقدیر سردار مجیدموسوی از حاج محمود کریمی
کد خبر: ۱۳۷۶۳۶۰| |
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اگه همه مداحان نصف اقای حاج محمود کریمی تلاش مبدانی داشتند وضعیت خیلی بهتر از این بود خدا خیر به اقای کریمی عنایت کنه الهی خیر ببیند مداح رو دست اقای کریمی تا الان نداشتین هم با مردم همدلی میکنه وهم با تلاش بی وقفهراش قوت قلب رزمندگان هست وهم با هر نفسش موشکی در ردیف موشکهای بلاستیک به قلب تل اویو و ایادیش شلیک مییکنه اما کو مسؤلی که مثل برادر بسیار عزیزمان اقای موسوی قدر دان کریمی وکریمیها باشد (جزاک الله خیرا)
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