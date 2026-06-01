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حضور هادی ساعی در منزل شهید کرمی

هادی ساعی در دومین روز کاری خود از دوره جدید با حضور در منزل شهید تکواندوکار با خانواده وی دیدار و گفتگو کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۵۵
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113577 بازدید
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حضور هادی ساعی در منزل شهید کرمی


به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، هادی ساعی عصر یکشنبه در منزل شهید محمدصادق کرمی، از تکواندوکاران شهید دوران دفاع مقدس و از شهدای «جنگ رمضان»  با خانواده این شهید والامقام که دارای  کمربند مشکی دان 2 بود، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار صمیمانه که با هدف تکریم فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد، هادی ساعی با تأکید بر جایگاه والای شهدا اظهار داشت: قهرمانان واقعی همین شهدا هستند که مدال‌ افتخارشان در قلب تمام مردم ایران می‌درخشد.

 وی با یادآوری خاطراتی از این شهید گران‌قدر و شهدای منطقه شهرری، بر ارادت قلبی جامعه تکواندو به خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد.

در ادامه، مادر شهید محمدصادق کرمی ضمن قدردانی از حضور جامعه تکواندو گفت: قهرمانانی چون هادی ساعی با این اقدامات، حق جوانمردی و پهلوانی را به شایستگی به جا می‌آورند. زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، اجر و پاداشی کمتر از شهادت ندارد. حضور آقای ساعی در جمع ما، مرهمی بر دل خانواده‌های شهداست.» وی در ادامه به بازگویی منش اخلاقی و زندگی شهادت‌گونه فرزند شهیدش پرداخت.

در این مراسم، اساتید پیشکسوت تکواندو (بانوان و آقایان)، برخی از مسئولین واحدهای فدراسیون و رئیس هیئت تکواندو استان یزد، تقوی مربی پایه تکواندو شهید، حضور داشتند.

فرزندان شهید کرمی نیز با روایت خاطراتی از پدر، یاد و نام او را گرامی داشتند.

شایان‌ذکر است پیش از این دیدار، اعضای حاضر با حضور بر مزار شهید محمدصادق کرمی در آستان مقدس «امامزاده عبدالله (ع)»، با نثار فاتحه و ادای احترام، برای این شهید عزیز و تمامی شهدا علو درجات و مغفرت الهی طلب کردند.

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هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو شهید محمدصادق کرمی جنگ رمضان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
حقیقت دوست
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
11
11
پاسخ
بسم رب الشهدا

متشکرم از قهرمان ملی هادی ساعی عزیز
ایشان انسان باشرافت و با معرفت هستند
و قدر شهدای عزیز را می دانند .
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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