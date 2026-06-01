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سیگنال جدید به بازار انرژی؛

مبنای محاسبه سوخت تغییر کرد

فرمول قیمت‌گذاری سوخت تغییر کرد؛ شرکت ملی پالایش و پخش با دلاری کردن نرخ‌های پایه برای خردادماه، چراغ سبزی به افزایش قیمت‌ها نشان داده است.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۴۸
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خبر مهم درباره قیمت بنزین/ مبنای محاسبه سوخت تغییر کرد

شرکت ملی پالایش و پخش طی ابلاغیه‌ای قیمت پایه فروش داخلی فرآورده‌های نفتی ویژه برای نیمه اول خرداد ۱۴۰۵ را به پالایشگاه‌ها اعلام کرد.

به گزارش تابناک، بر اساس این ابلاغیه، نرخ‌ها بدون احتساب مالیات و عوارض بوده و مبنای تعیین قیمت جهانی فرآورده‌ها میانگین ۱۵ روزه قیمت‌های نشریه «پلاتس» است. پیش از این، طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار و رویه‌های ابلاغی، قیمت پایه فرآورده‌های ویژه نفتی دو بار در ماه و بر اساس میانگین قیمت‌های جهانی تعیین می‌شد.

مصوبه قبلی در پایان اعتبار خود قرار داشت و بازار در انتظار اعلام چارچوب جدید یا تمدید شیوه قیمت‌گذاری برای خردادماه بود.

در ابلاغیه تأکید شده هزینه خدمات جانبی فروش و همچنین هزینه انبارداری فرآورده‌ها به‌صورت جداگانه محاسبه و دریافت خواهد شد.

همچنین برای برخی محصولات به دلیل تفاوت وزن مخصوص، نرخ‌ها بر مبنای دلار به ازای هر تن اعلام می‌شود و معادل ریالی آن مطابق قرارداد‌های هر پالایشگاه محاسبه خواهد شد. یعنی با افزایش دلار، قیمت این فرآورده‌ها هم گران‌تر می‌شود.

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