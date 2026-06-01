ورود حجاج به کشور از امروز
اولین گروه حجاج بعدازظهر امروز به کشور بازخواهند گشت و پروازهای بازگشت نیز تا ۲۲ خردادماه ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۱۵| |
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به گزارش تابناک؛ براساس اعلام روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به ایسنا، امروز دوشنبه (۱۱خردادماه) پروازهای بازگشت حجاج آغاز خواهد شد.
اولین پرواز بازگشت نیز ساعت ۱۵:۳۰ از جده به تهران خواهد بود که طی این پرواز ۲۵۵ نفر به کشور منتقل میشوند.
مابقی پروازهای بازگشت امروز نیز به ایستگاههای تهران، گرگان، مشهد و شیراز است؛ به طوری که سه پرواز به تهران، دو پرواز به گرگان، سه پرواز به مشهد و دو پرواز نیز به شیراز انجام خواهد شد.
پروازهای بازگشت حجاج حج ۱۴۰۵ تا ۲۲ خردادماه نیز ادامه دارد.
براساس اعلام ایران ایر شش ایستگاه پروازی تهران، گرگان، مشهد، شیراز، اصفهان و زاهدان میزبان حجاج خواهند بود.
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