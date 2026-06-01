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ورود حجاج به کشور از امروز

اولین گروه حجاج بعدازظهر امروز به کشور بازخواهند گشت و پروازهای بازگشت نیز تا ۲۲ خردادماه ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۱۵
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ورود حجاج به کشور از امروز

به گزارش تابناک؛ براساس اعلام روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به ایسنا، امروز دوشنبه (۱۱خردادماه) پرواز‌های بازگشت حجاج آغاز خواهد شد.

اولین پرواز بازگشت نیز ساعت ۱۵:۳۰ از جده به تهران خواهد بود که طی این پرواز ۲۵۵ نفر به کشور منتقل می‌شوند.

مابقی پرواز‌های بازگشت امروز نیز به ایستگاه‌های تهران، گرگان، مشهد و شیراز است؛ به طوری که سه پرواز به تهران، دو پرواز به گرگان، سه پرواز به مشهد و دو پرواز نیز به شیراز انجام خواهد شد.

پرواز‌های بازگشت حجاج حج ۱۴۰۵ تا ۲۲ خردادماه نیز ادامه دارد.

براساس اعلام ایران ایر شش ایستگاه پروازی تهران، گرگان، مشهد، شیراز، اصفهان و زاهدان میزبان حجاج خواهند بود.

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