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صبح خونین در دانشکده دندانپزشکی قزوین

بررسی‌های اولیه حاکی از وقوع یک حادثه تلخ در دانشکده دندانپزشکی قزوین است؛ حادثه‌ای که در آن یک دانشجوی مرد پس از قتل همسر دانشجوی خود با سلاح گرم، اقدام به خودکشی کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۹۷
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12084 بازدید
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۷

صبح خونین در دانشکده دندانپزشکی قزوین

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ بر اساس گزارش‌های دریافتی و پیگیری‌های انجام‌شده از پلیس، صبح امروز حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز ۱۱ خرداد ماه، حادثه‌ای هولناک در دانشکده دندانپزشکی قزوین رخ داد.

بر پایه اطلاعات اولیه، یک دانشجوی مرد با استفاده از سلاح گرم، همسر دانشجوی خود را هدف گلوله قرار داده و به قتل رسانده است.

وی پس از این اقدام، با همان سلاح به زندگی خود پایان داده است.

جزئیات بیشتر در خصوص انگیزه فرد اعلام خواهد شد.

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دانشکده دندانپزشکی قزوین قتل همسر گلوله
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
36
31
پاسخ
امان از مهریه اقاق بردارین کمر مردا شکست روح و روان نزاشته برا ما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
12
15
پاسخ
ناموسی بوده...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
4
28
پاسخ
مگه دانشگاهها باز شده؟ خبر جدیده؟
ناشناس
|
France
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
7
50
پاسخ
بحرانهای اجتماعی زیر پوست جامعه؛ دارد غلیان میکند!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
5
43
پاسخ
خدا خودش رحم کنه .وضعیت قشر تحصیل کرده این باشه چه انتظار از بقیه باید داشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
6
32
پاسخ
نتیجه ازدواج دانشجویی بدون شناخت وبراساس احساسات زودگذروسرشار ازمشکلات مالی وعدم کنترل خشم در سن جوانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
6
22
پاسخ
قتل ، این شرم آورترین جنایت را اینگونه سبک نشماریم و عادی نکنیم.
هیچکس حق پایان دادن به زندگی دیگری را ندارد.
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