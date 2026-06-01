صبح خونین در دانشکده دندانپزشکی قزوین
بررسیهای اولیه حاکی از وقوع یک حادثه تلخ در دانشکده دندانپزشکی قزوین است؛ حادثهای که در آن یک دانشجوی مرد پس از قتل همسر دانشجوی خود با سلاح گرم، اقدام به خودکشی کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۹۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ بر اساس گزارشهای دریافتی و پیگیریهای انجامشده از پلیس، صبح امروز حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز ۱۱ خرداد ماه، حادثهای هولناک در دانشکده دندانپزشکی قزوین رخ داد.
بر پایه اطلاعات اولیه، یک دانشجوی مرد با استفاده از سلاح گرم، همسر دانشجوی خود را هدف گلوله قرار داده و به قتل رسانده است.
وی پس از این اقدام، با همان سلاح به زندگی خود پایان داده است.
جزئیات بیشتر در خصوص انگیزه فرد اعلام خواهد شد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۷
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