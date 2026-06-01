توییت فوری قالیباف به زبان انگلیسی!
باید هزینهٔ جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان را پرداخت کنید، همه چیز سر جای خودش قرار خواهد گرفت.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۹۶| |
4900 بازدید
به گزارش تابناک؛ رییس مجلس ایران در واکنش به تشدید حملات جنایتکارانهٔ رژیم صهیونیستی در لبنان در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت: اعمال محاصرهٔ دریایی و تشدید جنایات جنگی در لبنان توسط رژیم نسلکش صهیونیستی، شواهد روشن عدم پایبندی آمریکا به آتش بس است.
قالیباف با اشاره به اینکه هر انتخابی، هزینهای دارد و صورتحساب آن هم از راه میرسد؛ گفت: همه چیز در نهایت سر جای خودش قرار خواهد گرفت.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟