صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توییت فوری قالیباف به زبان انگلیسی!

باید هزینهٔ جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان را پرداخت کنید، همه چیز سر جای خودش قرار خواهد گرفت.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۹۶
| |
4900 بازدید
|
۱

توییت فوری قالیباف به زبان انگلیسی!

به گزارش تابناک؛ رییس مجلس ایران در واکنش به تشدید حملات جنایتکارانهٔ رژیم صهیونیستی در لبنان در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت: اعمال محاصرهٔ دریایی و تشدید جنایات جنگی در لبنان توسط رژیم نسل‌کش صهیونیستی، شواهد روشن عدم پایبندی آمریکا به آتش بس است. 

قالیباف با اشاره به اینکه هر انتخابی، هزینه‌ای دارد و صورتحساب آن هم از راه میرسد؛ گفت: همه چیز در نهایت سر جای خودش قرار خواهد گرفت.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدباقر قالیباف محاصره دریایی جنایات جنگی رژیم صهیونیستی
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تعیین زمان برگزاری انتخابات اسرائیل
آملی لاریجانی: مردم ایران در کنار مردم لبنان ایستاده‌اند
هشدار صریح سردار شکارچی به اسرائیل و آمریکا
اسرائیل بدون آمریکا هم با ایران وارد جنگ می‌شود
تاکید سازمان ملل بر جنایات جنگی رژیم صهیونیستی
افشای همکاری منافقین با اسرائیل در حمله به بیمارستان فارابی
پیام محکم قالیباف مبنی بر مجازات رژیم صهیونیستی
حضور قالیباف در ضاحیه/ بازدید قالیباف از ساختمان های تخریب شده توسط رژیم صهیونیستی در لبنان
دیدار و رایزنی قالیباف با وزیر امور خارجه جدید سوریه
توییت قالیباف درباره مبارزه با رژیم صهیونیستی
رئیس مجلس:باید مقابل صهیونیست های وحشی ایستاد
شواهد جنایات جنگی در اوکراین باید ثبت شود
عراقچی خواستار مجازات رژیم صهیونیستی شد
قالیباف به سران ‌آمریکا درس جغرافیا می‌دهد! + عکس
قالیباف: مجالس دنیا از جنایات بیشتر رژیم صهیونیستی جلوگیری کنند
ادعای نتانیاهو درباره آب ایران سرپوشی بر شکست نظامی و سیاسی‌اش است
آمادگی مجلس برای توسعه همکاری‌های پارلمانی ایران و عراق
قالیباف: جامعهٔ جهانی در محاکمهٔ رژیم اسرائیل ناتوان است
ترور رهبران انقلابی، پیروزی راهبردی و نظامی نیست
افشاگری قالیباف از فشار حامیان صهیونیست به ترامپ
قالیباف: ترامپ دنبال تحمیل تسلیم با محاصره است
خط و نشان جدید رئیس مجلس برای رژیم صهیونی
قالیباف: رژیم صهیونیستی آتش‌بس را در پیش بگیرد
قالیباف: رژیم صهیونیستیِ مستاصل به جنگ روانی روی آورده
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
11
22
پاسخ
مذاکره را رها کنید
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m2K
tabnak.ir/005m2K