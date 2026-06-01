توییت فوری قالیباف به زبان انگلیسی!

به گزارش تابناک؛ رییس مجلس ایران در واکنش به تشدید حملات جنایتکارانهٔ رژیم صهیونیستی در لبنان در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت: اعمال محاصرهٔ دریایی و تشدید جنایات جنگی در لبنان توسط رژیم نسل‌کش صهیونیستی، شواهد روشن عدم پایبندی آمریکا به آتش بس است.

قالیباف با اشاره به اینکه هر انتخابی، هزینه‌ای دارد و صورتحساب آن هم از راه میرسد؛ گفت: همه چیز در نهایت سر جای خودش قرار خواهد گرفت.