آغاز طرح های «کیان کراد » ۱۱ خرداد ۱۴۰۵

پس‌انداز کردن و حفظ ارزش دارایی‌ها در شرایط فعلی، مسیرهای جدیدی را می‌طلبد. تأمین مالی جمعی روشی است که نقدینگی‌های خرد را به پروژه‌های بزرگ متصل می‌کند

پس‌انداز کردن و حفظ ارزش دارایی‌ها در شرایط فعلی، مسیرهای جدیدی را می‌طلبد. تأمین مالی جمعی روشی است که نقدینگی‌های خرد را به پروژه‌های بزرگ متصل می‌کند تا سود حاصل از فعالیت‌های واقعی، سهم مشارکت‌کنندگان شود. گروه مالی کیان با راه‌اندازی سکوی «کیان ‌کراد»، بستری برای سرمایه گذاری در طرح های کرادفاندینگ فراهم ساخته است تا نقدینگی به جای بازارهای واسطه‌ای، در بخش‌های مولد اقتصاد به کار گرفته شود.

آغاز فعالیت رسمی سکوی کیان‌کراد در بازار سرمایه

کارگزاری توسعه معاملات کیان مجوزهای قانونی را برای این نوع فعالیت دریافت کرده و از بهار ۱۴۰۴ کارش را به صورت جدی شروع کرده است. در این شیوه، شرکت‌های معتبر که برای طرح‌های خود نقدینگی لازم دارند، سرمایه مورد نیاز را از مشارکت‌های مردمی می‌گیرند. در این فرایند، واسطه‌های بانکی حذف شده‌اند و تمام اطلاعات مربوط به روند پیشرفت پروژه‌ها به طور شفاف در دسترس قرار می‌گیرد تا مشارکت‌کنندگان در جریان دقیق نحوه استفاده از منابع باشند.

تجهیز بخش‌های رفاهی پروژه سی‌سو در جزیره کیش

بخشی از سرمایه‌های جمع‌آوری شده به تهیه تجهیزات پروژه «سی‌سو» در جزیره کیش اختصاص می‌یابد. شرکت سفر خوش کام برای خرید و نصب آسانسورهای این مجموعه، ۲۵ میلیارد تومان سرمایه جذب می‌کند. نرخ سود پیش‌بینی شده سالانه ۴۵ درصد لحاظ شده که هر سه ماه یک‌بار به حساب افراد واریز می‌شود. این سود فصلی که معادل ۱۱.۲۵ درصد در هر دوره است، درآمدی منظم برای مشارکت‌کنندگان ایجاد می‌کند.

تقویت چرخه تولید محصولات بهداشتی با نماد کیاطبیعت

در بخش صنعت، تولید انواع شامپو با نماد «کیاطبیعت» فراخوان جذب سرمایه داده است. در این طرح ۲۵ میلیارد تومان برای خرید مواد اولیه و افزایش حجم تولید در نظر گرفته شده است. سود این مشارکت هم ۴۵ درصد سالانه است که به صورت فصلی پرداخت می‌شود. سرمایه‌گذار با این کار علاوه بر بازدهی مالی، به تداوم فعالیت یک واحد صنعتی و حفظ شغل‌های ایجاد شده کمک می‌کند.

جزئیات و ارقام مربوط به طرح‌های فعال کیان کراد

در جدول زیر، مشخصات اصلی هر دو طرح برای مقایسه بهتر آورده شده است:

موضوع طرح هدف اصلی سود سالانه بازه پرداخت سود مبلغ مورد نیاز پروژه سی‌سو کیش خرید آسانسور ۴۵ درصد ۳ ماهه (۱۱.۲۵٪) ۲۵ میلیارد تومان نام کیاطبیعت تولید انواع شامپو ۴۵ درصد ۳ ماهه (۱۱.۲۵٪) ۲۵ میلیارد تومان

روش کار و تقسیم دارایی در پروژه‌های تولیدی

این شیوه برای کسانی که قصد دارند با مبالغ کم در کارهای بزرگ شریک شوند، گزینه مناسبی است. با توجه به اینکه سود این طرح‌ها از سپرده‌های بانکی بیشتر است، مورد توجه قرار می‌گیرند. باید دانست که این پول برای مدتی در چرخه تولید می‌ماند و نقدشوندگی فوری ندارد. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند برای کاهش خطرات احتمالی، تمام دارایی در یک پروژه خرج نشود و بین طرح‌های متنوع تقسیم گردد. کیان دیجیتال با بررسی سوابق شرکت‌ها، محیطی مطمئن برای این فعالیت‌ها ساخته است.

مسیر مشارکت در طرح‌های اقتصادی کیان ‌کراد

داشتن کد سجام و انجام احراز هویت، پیش‌نیاز اصلی شروع کار است. بعد از آن با ورود به سایت کیان‌ کراد، جزئیات هر طرح را بخوانید و به میزان دلخواه واحد سرمایه‌گذاری بخرید. با نهایی‌شدن تراکنش، شما در سود پروژه‌های ملی سهیم هستید و در کنار دریافت بازدهی، به رونق اشتغال و رشد اقتصادی کشور کمک می‌کنید.