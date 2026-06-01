تیم تروریستی بازداشت شد
سازمان اطلاعات فراجا از دستگیری یکی از سرشبکههای گروه تروریستی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۸۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از مهر، سازمان اطلاعات فراجا اعلام کرد: یکی از سرشبکههای تروریستی فعال در داخل کشور با تشکیل تیم ۶ نفره، در قبال دریافت چندمیلیارد تومان کمک مالی از سوی سازمان تروریستی، اقدام به خرید سلاح و مهمات و ساخت بمب دست ساز کرده بود.
تیم تروریستی مذکور که قصد حمله مسلحانه به مراکز امنیتی، مذهبی، نظامی و مواکب مستقر در میدانها را داشتند، با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطاعات فراجا در یکی از شهرهای جنوبی کشور دستگیر شدند.
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