فوری: گمرک نوردوز دیگر عادی نیست!

دروازه اوراسیا به روی تجارت تخصصی بازتر شد، گمرک مرزی نوردوز که پیش‌تر به عنوان تنها شاهراه ارتباطی زمینی ایران و ارمنستان شناخته می‌شد، اکنون با ارتقای جایگاه، مأموریتی جدید یافته است.

به‌ گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ با ابلاغ رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، این مرز استراتژیک در شمال غرب کشور به عنوان «گمرک تخصصی واردات کالا» تعیین شد تا با تمرکز عملیات و تسریع در تشریفات گمرکی، جان تازه‌ای به مبادلات تجاری منطقه ببخشد.

علی‌اصغر عباس‌زاده، ناظر گمرکات استان آذربایجان شرقی، با اعلام این خبر مهم اقتصادی اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده و موافقت گمرک ایران، از این پس گمرک مرزی نوردوز به عنوان گمرک تخصصی برای انجام تشریفات واردات انواع کالاها تعیین شده است.

وی با اشاره به یک استثنا در این بخشنامه افزود: بر اساس ابلاغیه صادر شده، واردات تمامی کالاها از این مرز به صورت تخصصی انجام خواهد شد و تنها واردات «تلفن همراه» از این رویه مستثنی شده است.

تصمیمی در امتداد یک سفر راهبردی

ناظر گمرکات آذربایجان شرقی به پیشینه این تصمیم اشاره کرد و گفت: ارتقای جایگاه گمرک نوردوز پیرو سفر معاون محترم وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران به استان و بازدید میدانی از زیرساخت‌های این مرز استراتژیک اتخاذ شده است. در این بازدید، ظرفیت‌های بالای نوردوز برای تبدیل شدن به یک قطب مهم وارداتی مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت منجر به این ابلاغیه شد.

تسهیل تجارت و کاهش زمان ترخیص؛ هدف اصلی طرح

عباس‌زاده تمرکز عملیات گمرکی و تخصصی شدن مرزها را گامی رو به جلو در اقتصاد استان دانست و تصریح کرد: هدف اصلی از این اقدام، تسهیل روند تجارت خارجی، کاهش زمان توقف کالاها در مرز و سرعت بخشیدن به انجام تشریفات گمرکی است. با تخصصی شدن این گمرک، انتظار می‌رود تجار و بازرگانان با موانع کمتری روبرو شده و روند تأمین کالاهای مورد نیاز کشور با سرعت بیشتری انجام پذیرد.

نوردوز؛ حلقه وصل ایران و اوراسیا

پایانه مرزی و گمرک نوردوز در فاصله 180 کیلومتری تبریز و در حاشیه رودخانه ارس واقع شده است. این مرز به عنوان تنها مرز زمینی مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و کشور ارمنستان، نقشی کلیدی در ترانزیت کالا و ارتباط اقتصادی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایفا می‌کند. تخصصی شدن این گمرک در حوزه واردات، می‌تواند علاوه بر توسعه اقتصادی استان آذربایجان شرقی، به تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور در منطقه قفقاز نیز کمک شایانی نماید.

