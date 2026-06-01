صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فوری: گمرک نوردوز دیگر عادی نیست!

با ابلاغ گمرک ایران، گمرک نوردوز در مرز ارمنستان، گمرک تخصصی واردات شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۷۵
| |
4398 بازدید
فوری: گمرک نوردوز دیگر عادی نیست!

دروازه اوراسیا به روی تجارت تخصصی بازتر شد، گمرک مرزی نوردوز که پیش‌تر به عنوان تنها شاهراه ارتباطی زمینی ایران و ارمنستان شناخته می‌شد، اکنون با ارتقای جایگاه، مأموریتی جدید یافته است.

به‌ گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ با ابلاغ رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، این مرز استراتژیک در شمال غرب کشور به عنوان «گمرک تخصصی واردات کالا» تعیین شد تا با تمرکز عملیات و تسریع در تشریفات گمرکی، جان تازه‌ای به مبادلات تجاری منطقه ببخشد.

علی‌اصغر عباس‌زاده، ناظر گمرکات استان آذربایجان شرقی، با اعلام این خبر مهم اقتصادی اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده و موافقت گمرک ایران، از این پس گمرک مرزی نوردوز به عنوان گمرک تخصصی برای انجام تشریفات واردات انواع کالاها تعیین شده است. 

وی با اشاره به یک استثنا در این بخشنامه افزود: بر اساس ابلاغیه صادر شده، واردات تمامی کالاها از این مرز به صورت تخصصی انجام خواهد شد و تنها واردات «تلفن همراه» از این رویه مستثنی شده است.

تصمیمی در امتداد یک سفر راهبردی

ناظر گمرکات آذربایجان شرقی به پیشینه این تصمیم اشاره کرد و گفت: ارتقای جایگاه گمرک نوردوز پیرو سفر معاون محترم وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران به استان و بازدید میدانی از زیرساخت‌های این مرز استراتژیک اتخاذ شده است. در این بازدید، ظرفیت‌های بالای نوردوز برای تبدیل شدن به یک قطب مهم وارداتی مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت منجر به این ابلاغیه شد.

تسهیل تجارت و کاهش زمان ترخیص؛ هدف اصلی طرح

عباس‌زاده تمرکز عملیات گمرکی و تخصصی شدن مرزها را گامی رو به جلو در اقتصاد استان دانست و تصریح کرد: هدف اصلی از این اقدام، تسهیل روند تجارت خارجی، کاهش زمان توقف کالاها در مرز و سرعت بخشیدن به انجام تشریفات گمرکی است. با تخصصی شدن این گمرک، انتظار می‌رود تجار و بازرگانان با موانع کمتری روبرو شده و روند تأمین کالاهای مورد نیاز کشور با سرعت بیشتری انجام پذیرد.

نوردوز؛ حلقه وصل ایران و اوراسیا

پایانه مرزی و گمرک نوردوز در فاصله 180 کیلومتری تبریز و در حاشیه رودخانه ارس واقع شده است. این مرز به عنوان تنها مرز زمینی مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و کشور ارمنستان، نقشی کلیدی در ترانزیت کالا و ارتباط اقتصادی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایفا می‌کند. تخصصی شدن این گمرک در حوزه واردات، می‌تواند علاوه بر توسعه اقتصادی استان آذربایجان شرقی، به تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور در منطقه قفقاز نیز کمک شایانی نماید.
 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
گمرک نوردوز گمرک نوردوز واردات
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واردات ۲۴۱ تن بیسکویت به کشور
ورود ۴۶ تن لوازم آرایشی ناخن
واردات بیش از ۱.۵ میلیون دلار مربا و مارمالاد
رشد ۴۳ درصدی تجارت خارجی ایران/ ۱۰ کالای عمده وارداتی به کشور
واردات ذرت شیرین ۴ میلیون دلاری شد
واردات بیش از ۹۶ میلیون تن گندم طی ۳۰ سال
نحوه رفع تعهد پروانه‌های بانکی در گمرک
واردات بیش از ۱۸ میلیون دلار بلال سبز به کشور
مقررات تازه گمرکی برای واردات ایرانیان مقیم خارج
واردات ۲۱۰ میلیون دلار موز به کشور
ممنوعیت واردات برخی کالاها لغو می‌شود
واردات ۱۷ تن درزبند پاکت آبمیوه به کشور
واردات ۱۲۱ تن موشواره به کشور+جدول
عراق واردات ۲۹ محصول کشاورزی را ممنوع کرد
جزئیات صادرات غیرنفتی ۴۳ میلیارد دلاری/ عمده واردات ایران از امارات/ چین مهم‌ترین مقصد صادراتی ایران است
واردات کالای اساسی ۱۸ میلیارد دلاری شد
یک میلیون و ۱۱۶ هزار تن برنج وارد کشور شد
آخرین حلقه کمبود دارو از انتقاد مبرا بود
صرف هزینه ۳۴ میلیون دلاری برای واردات کاغذ روزنامه
رئیس کل گمرک: حتی یک گرم ذرت آلوده وارد کشور نشده است
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m1z
tabnak.ir/005m1z