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دستگیری عامل قمه‌کشی در میانه

فرمانده انتظامی شهرستان میانه از دستگیری عامل قمه‌کشی و ضرب و جرح در این شهرستان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۴۵
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دستگیری عامل قمه‌کشی در میانه

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، سرهنگ حسن رفیعی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به جرح در خیابان شهرک ولیعصر شهرستان میانه، مأموران کلانتری ۱۳ بلافاصله در محل حاضر و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: برابر بررسی‌های اولیه، فردی ۲۸ ساله که در وضعیت عادی قرار نداشته، با استفاده از یک قبضه قمه به یکی از همسایگان خود حمله کرده و وی را از ناحیه گردن مجروح کرده و سپس از محل متواری شده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه تصریح کرد: مأموران کلانتری ۱۳ با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و پلیسی و بهره‌گیری از سرنخ‌های به دست آمده، مخفیگاه متهم را شناسایی کرده و پس از ۲۴ ساعت تلاش شبانه‌روزی، وی را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ رفیعی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، خاطرنشان کرد: فرد مجروح جهت مداوا به مرکز درمانی منتقل شده و موضوع همچنان در دست بررسی است.

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ضرب و جرح قمه کشی دستگیری متواری
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