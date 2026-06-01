قاتل ایلیا در گیلان قصاص شد

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ ایلیا زادحسین ساعت هشت و نیم شب ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ در حالی که مقابل خانه شان واقع در شهرک حمیدیان رشت مشغول بازی بود، ربوده شد. در تحقیقات پلیسی و بررسی دوربین‌های مدار بسته مشخص شد ایلیا توسط مرد ۳۸ ساله‌ای ربوده شده و به قتل رسیده است.

بعد از دستگیری و اعتراف قاتل، جسد ایلیا کشف شد. عموی ایلیا گفت: قاتل برق کار است و ظهر روز حادثه برای تعمیر آیفون خانه برادرم رفته بوده. متهم در اولین اعتراف خود گفته با نقشه قبلی اقدام به آدم ربایی و قتل نکرده و در یک لحظه وسوسه شده است.

صبح امروز حکم قصاص این متهم در ملأ عام اجرا شد.