قاتل ایلیا در گیلان قصاص شد
عامل قتل و آزار پسربچه گیلانی صبح امروز به دار مجازات آویخته شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۱۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ ایلیا زادحسین ساعت هشت و نیم شب ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ در حالی که مقابل خانه شان واقع در شهرک حمیدیان رشت مشغول بازی بود، ربوده شد. در تحقیقات پلیسی و بررسی دوربینهای مدار بسته مشخص شد ایلیا توسط مرد ۳۸ سالهای ربوده شده و به قتل رسیده است.
بعد از دستگیری و اعتراف قاتل، جسد ایلیا کشف شد. عموی ایلیا گفت: قاتل برق کار است و ظهر روز حادثه برای تعمیر آیفون خانه برادرم رفته بوده. متهم در اولین اعتراف خود گفته با نقشه قبلی اقدام به آدم ربایی و قتل نکرده و در یک لحظه وسوسه شده است.
صبح امروز حکم قصاص این متهم در ملأ عام اجرا شد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۹
اعدام کم بوده برایش ...
پاسخ ها
🤍| |
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
مریض و روانی همین حیوانها هستند و مریض تر از این قاتل هم کسایی هستند که میگن اینها از فقرو نداریه
سرعت محاکمه و اجرای حکم باید بیش از این باشد تا مؤثر تر واقع شود.
بی زحمت قوه قضاییه اسیب شناسی کند این از وظایف قاضی است .
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
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