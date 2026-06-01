صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قاتل ایلیا در گیلان قصاص شد

عامل قتل و آزار پسربچه گیلانی صبح امروز به دار مجازات آویخته شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۱۹
| |
11086 بازدید
|
۹

قاتل ایلیا در گیلان قصاص شد

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ ایلیا زادحسین ساعت هشت و نیم شب ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ در حالی که مقابل خانه شان واقع در شهرک حمیدیان رشت مشغول بازی بود، ربوده شد. در تحقیقات پلیسی و بررسی دوربین‌های مدار بسته مشخص شد ایلیا توسط مرد ۳۸ ساله‌ای ربوده شده و به قتل رسیده است.

بعد از دستگیری و اعتراف قاتل، جسد ایلیا کشف شد. عموی ایلیا گفت: قاتل برق کار است و ظهر روز حادثه برای تعمیر آیفون خانه برادرم رفته بوده. متهم در اولین اعتراف خود گفته با نقشه قبلی اقدام به آدم ربایی و قتل نکرده و در یک لحظه وسوسه شده است.

صبح امروز حکم قصاص این متهم در ملأ عام اجرا شد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قصاص قتل جسد قاتل ایلیا آدم ربایی
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مردی که برای ازدواج با یک زن، همسر او را کشت
صبح خونین در دانشکده دندانپزشکی قزوین
این خواننده دیشب در شیراز به قتل رسید
قتل هولناک زن ایرانی مقیم کمپ پناهندگان در ایرلند
فرجام قتل رفیق در مهمانی شبانه
قتل پدر سالخورده‌ به دست پسر نوجوانش
قتل خونین یک جوان در خیابان‌
درگیری خیابانی منجر به مرگ پسر جوان شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
77
پاسخ
اعدام کم بوده برایش ...
پاسخ ها
🤍
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
اعدام خیلی کم بود.برای اون کثافت
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
5
72
پاسخ
مریض و روانی همین حیوانها هستند و مریض تر از این قاتل هم کسایی هستند که میگن اینها از فقرو نداریه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
60
پاسخ
سرعت محاکمه و اجرای حکم باید بیش از این باشد تا مؤثر تر واقع شود.
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
40
پاسخ
بی زحمت قوه قضاییه اسیب شناسی کند این از وظایف قاضی است .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
قاضی وظیفه اش روشن و مشخص است ! با این اوضاع و احوال پرونده این حیوان وحشی یک سال طول کشید حالا اگر بخواهند آسیب شناسی هم بکنند که واویلا !!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
34
پاسخ
اعدام خیلی کم بود.برای اون جوزامی وحشی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
31
پاسخ
خدا لعنتش کنه
فریبرز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
30
پاسخ
باید تو اسید خالص حلش میکردن! اعدام برای چنین افراد بی درده!
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m15
tabnak.ir/005m15