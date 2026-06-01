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کد خبر: ۱۳۷۶۲۰۱
بازدید: ۳۰۶۹

عکس: اختتامیه «قهرمان ایران» با حضور رییس جمهور

پنجمین مراسم اختتامیه «قهرمان ایران»، عصر روز یکشنبه ۱۰ خردادماه با حضور رییس جمهور، وزیر ورزش و جوانان، ورزشکاران و اهالی رسانه در محل مرکز همایش‌های بین اللملی اجلاس سران برگزار شد. عکس : فاطمه عموزاد

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برچسب‌ها:
عکس خبری قهرمان ایران رییس جمهور ورزشکاران
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.