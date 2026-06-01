عکس: اختتامیه «قهرمان ایران» با حضور رییس جمهور

پنجمین مراسم اختتامیه «قهرمان ایران»، عصر روز یکشنبه ۱۰ خردادماه با حضور رییس جمهور، وزیر ورزش و جوانان، ورزشکاران و اهالی رسانه در محل مرکز همایش‌های بین اللملی اجلاس سران برگزار شد. عکس : فاطمه عموزاد