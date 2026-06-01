دولت آمریکا می‌گوید اپستین خودکشی کرده اما او توسط کسانی کشته شد که سعی داشتند مشارکت و حضورشان در پرونده‌های اپستین را ماست‌مالی کنند. چون در شب مرگ (قتل) اپستین، هم‌سلولی‌اش از سلول برده شد، دوربین‌های مداربسته هم به‌طور اتفاقی از کار افتادند و پزشک قانونی پس از معاینه و کالبدشکافی جسد اعلام کرد وقتی کسی می‌خواهد به‌وسیله دار زدن و حلق‌آویز شدن خودکشی کند، رد طناب دار، به‌صورت عمودی روی گردنش می‌ماند نه به‌طور افقی!

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، استرالیایی‌ها امسال (۲۰۲۶) مستندی ساختند با عنوان «شیطانی: پرونده‌های اپستین» که گریس توبین ‌خبرنگار و پژوهشگر زن استرالیایی به‌عنوان مصاحبه‌کننده در آن حضور دارد و با راویان مختلفی گفتگو می‌کند. توبین روزنامه‌نگاری است که کتاب «معامله با شیطان» را هم در کارنامه خود ثبت کرده است. کارگردان فیلم جاستین استیونز است و فیلم به گفته اهالی سینما، پدیده شرارت را بین ثروتمندان و قدرتمندان نشان می‌دهد؛ شرارتی که مدتی طولانی پنهان نگه داشته شده بود. در جملات تبلیغی و خلاصه فیلم هم این‌گونه گفته شده که «شاید آنچه دیده‌ایم تنها آغاز رسوایی‌های «پرونده های اپستین» باشد» البته امروز همه دنیا از لفظ تشکیک‌آمیز «شاید» به لفظ یقین‌برانگیز‌ «حتما» رسیده‌اند.

یکی از جملاتی که همان‌ابتدای فیلم بیان می‌شود این است که «مردم انتقام می‌خوان» و اشاره‌اش به این است که مردم آمریکا می‌خواهند انتقام قاچاق دخترانی که اپستین آن‌ها را در اختیار دولتمردان و چهره‌های مشهور قرار داده، گرفته شود. همچنین در دقایق ابتدایی این‌نکته بیان می‌شود که دونالد ترامپ چهل و پنجمین و چهل و هفتمین رییس‌جمهور آمریکا فکر می‌کرد می‌تواند جلوی افشای پرونده‌های اپستین را بگیرد اما تعداد صفحات و قطر پرونده‌ها خیلی زیاد بود؛ زیادتر از حد تصور؛ ۳ میلیون صفحه و ۱۸۰ هزار عکس! پرونده‌های اپستین در خوش‌بینانه‌ترین حالت، هزار و ۲۰۰ زن قربانی را در خود دارند.

در مستند «شیطانی»، جفری اپستین یک‌عنکبوت خوانده می‌شود که در مرکز شبکه‌ای از تارهای عنکبوت ایستاده و آن‌تارهای زیاد نمی‌توانستند تنیده شوند؛ مگر با همدستی یک‌عده!

مصاحبه‌های فیلم با گفتگو با یک‌زن قربانی اپستین و یک‌خبرنگار حقوقی که ماجرا را دنبال کرده شروع می‌شود و به‌مرور دوربین مستندساز سراغ دیگران هم می‌رود. در یکی از لحظات سخنرانی‌های اعتراضی قربانیان پرونده مقابل کنگره آمریکا، یکی از زنان قربانی می‌گوید خوشحال است که آمریکا بالاخره سر یک‌موضوع متحد شده و همین‌جمله، عمق فاجعه وضعیت جامعه خاموش و احمق نگه داشته آمریکا را نشان می‌دهد که تا بوی گند چنین‌افتضاح انسانی و اجتماعی‌ای بلند نشود، این‌جامعه متحد نمی‌شود! عبارت دیگری که برای گردهمایی‌ها و سخنرانی‌های زنان قربانی اپستین به کار برده می‌شود، «اعتراض باورنکردنی» است. یعنی خود قربانیان و جامعه آمریکا هم باور نمی‌کرده چنین گند عظیمی روزی سر از رسانه‌ها درآورده و علنی شود! با وجود حفاظت شدید از چنین‌پرونده‌هایی، باید توجه کرد که آش چه‌قدر شور شده که این‌رسوایی از پرده بیرون افتاده و طی چندسال گذشته تبدیل به یکی از تیترهای درشت رسانه‌های آمریکا و جهان شده است.

آن‌طور که قربانیان در فیلم می‌گویند، ماجراهایشان با اپستین از ماساژ داوطلبانه او در ازای ۲۰۰ دلار شروع می‌شده و به جاهای باریک می‌کشیده است؛ «ماساژ یک‌مرد؛ در ازای ۲۰۰ دلار!» به این‌ترتیب دختران دانشجو و آن‌هایی که در سودای مدل‌شدن و شهرت یا بازیگری می‌سوختند، سر از خلوت شیطانی اپستین درآوردند و کمی بعد خود را به‌عنوان قربانیان او دیدند.

اما شخصیت خود اپستین هم در این‌مستند مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است؛ این‌که در نیویورک متولد شده و اول معلم مدرسه بوده و ریاضی تدریس می‌کرده و بعد سر از وال‌استریت درآورده و همه ثروت افسانه‌ای‌ و ارتباطاتش با مردان قدرت و شهرت را از آن‌جا دارد. یکی از موارد جالبی که درباره فعالیت‌های شیطانی اپستین بیان می‌شود، این است که او خود از دختران جوان تست بازیگری می‌گرفته و بنا بوده آن‌ها را به دوستان پرنفوذش در عالم سینما معرفی کند. پس از ورود به وال‌استریت و برقراری ارتباط با چهره‌های پرنفوذ آمریکایی هم، حلقه‌ای از وکلای حرفه‌ای را دور خود ساخت تا تسخیرناپذیر باشد و از نظر قانونی ضدضربه شود.

نکته جالب درباره اپستین این است که ۲ بار محکوم شد؛ اولین‌بار به جرم رهبری باند قاچاق جنسی در دنیا، به ۱۸ ماه که همه راوی‌های فیلم «شیطانی» می‌گویند با نفوذی که داشت رسما می‌توانست این‌مدت حبس را هم نکشد. اما اپستین در نهایت ۱۳ ماه از آن‌ ۱۸ ماه محکومیت را در زندان پشت سر گذاشت و آزاد شد. بعد هم روز از نو، روزی از نو!

یکی از فیلم‌های واقعی و مستندی که در این‌فیلم می‌بینیم، یکی از بازجویی‌های اپستین است که در آن در مقابل اظهارات قربانیانی که لحظات ارتباطات جنسی او را تعریف کرده‌اند، از کوره در رفته و ضمن جدا کردن میکروفن یقه‌ای از لباسش، از روی صندلی بلند می‌شود.

بعد از اولین‌آزادی اپستین، مشخص شد چهره‌هایی چون بیل گیتس، بیل کلینتون، ایهود باراک، کوین اسپیسی و دونالد ترامپ با او دوست بوده‌اند و اپستین هم خود در مرکز یک‌شبکه قاچاق خدمات جنسی فعالیت می‌کرده و اداره‌کننده این‌شبکه بوده است. جفری اپستین پس از آزادی، حملات تند و شدیدی به رسانه‌های افشاگر کرد و همین‌حملات باعث شدند پیگیری فعالیت‌های شیطانی او و همدستانش که نام برده شدند، برای چندسال غیرفعال و خاموش شود. اما در نهایت، دادستان‌ها و خبرنگارهای دیگری پیدا شدند که دوباره پیگیری فعالیت‌های شبکه قاچاق بزرگ اپستین را از سر گرفتند. به این‌ترتیب ۴ تن از قربانیان حاضر شدند صحبت کنند. این‌میان الکساندر آگوستا توسط ترامپ به وزارت کار آمریکا منصوب شد؛ کسی که پیش‌تر «قرارداد عشق اپستین» را امضا کرده بود و کمی بعد، برای رفع رجوع و ماست‌مالی افتضاح اپستین در دولت آمریکا، استعفا داد.

بیل کلینتون

یکی از راوی‌های فیلم «شیطانی» می‌گوید ماجرای اپستین، زیرزمین جامعه آمریکا را مشخص کرد و معلوم شد قدرتمندان چه می‌کنند!

با پیگیری‌های دوباره، اپستین دوباره در سال ۲۰۱۸ دستگیر شد و قربانیان دیگر پرونده‌های او فهمیدند تنها نیستند. در نتیجه زنان بیشتری حرف زدند و باز هم زاویه‌ای از این‌پرونده قطور ۳ میلیون‌صفحه‌ای آشکار شد.

موضوع خودکشی یا قتل اپستین در زندان هم از دیگر موضوعات مهمی است که در مستند «شیطانی» به آن‌ها پرداخته شده است. مستندساز در این‌زمینه سراغ چهره‌های قانونی و رسانه‌ای نسبتا آگاه در این‌زمینه رفته و نتیجه‌گیری جالبی هم دارد که البته اتخاذ آن را براساس اطلاعات و گفته‌ راوی‌ها به عهده مخاطب گذاشته است. این‌نتیجه از این‌قرار است که دولت آمریکا می‌گوید اپستین خودکشی کرده اما او توسط کسانی کشته شد که سعی داشتند مشارکت و حضورشان در پرونده‌های اپستین را ماست‌مالی کنند. چون در شب مرگ (قتل) اپستین، هم‌سلولی‌اش از سلول برده شد، دوربین‌های مداربسته هم به‌طور اتفاقی از کار افتادند و پزشک قانونی پس از معاینه و کالبدشکافی جسد اعلام کرد وقتی کسی می‌خواهد به‌وسیله دار زدن و حلق‌آویز شدن خودکشی کند، رد طناب دار، به‌صورت عمودی روی گردنش می‌ماند نه به‌طور افقی!

سازندگان مستند «شیطانی» عنایت ویژه‌ای به دونالد. جی. ترامپ رییس‌جمهور دروغ‌گوی آمریکا داشته‌اند و فصلی از مطالب و گفته‌های فیلم درباره این‌شخصیت پرحاشیه هستند که این‌روزها رفاقت بیست‌سی‌ساله‌ خود با اپستین را منکر می‌شود. ترامپ در ابتدای امر و برای جمع‌کردن رای و محبوبیت و رییس‌جمهور شدن اعلام و اصرار کرد پرونده‌های اپستین منتشر شوند اما وقتی خود به‌واسطه انتشار برخی فرازهای پرونده‌ها در دردسر افتاد، رفتارش تغییر کرد.

راویان حاضر در فیلم مستند مورد اشاره می‌گویند نام ترامپ در همه فایل‌های اپستین هست و بیشتر از آن‌چه دادستان‌های آمریکا فکر می‌کردند، با جت اختصاصی اپستین سفر کرده است.

ترامپ پس از عمیق‌تر و عمیق‌تر شدن رسوایی‌های اپستین، در مصاحبه‌ها قیافه گرفت و در اظهارات ضد و نقیض گفت اسم اپستین را شنیده ولی از او دور بوده و مدت‌هاست با هم قهر کرده‌اند. اما اسم اپستین در محله و جزیره‌اش بسامد زیادی داشته و آدم‌های زیادی او را می‌شناخته‌اند. جالب است که در اسناد اپستین، یک‌طراحی از بدن زن برهنه وجود دارد که با نام دونالد ترامپ امضا شده و به بیان خیلی ساده، ترامپ آن را کشیده و امضا کرده است. اما ترامپ باز هم دروغ گفته و به‌کل کشیدن نقاشی را رد می‌کند!

نشان‌دادن اشتیاق برای انتشار پرونده‌های اپستین، مانند دیگر ترفندهای کثیف و غیراخلاقی ترامپ، یک‌موج‌سواری برای گرفتن رای از آمریکایی‌های بی‌اطلاع و احمق‌نگه‌داشته‌شده بود و پس از جلوگیری‌اش از این‌کار، همه آن‌هایی که به‌همین‌خاطر به او رای داده بودند، از او بیزار شدند؛ ازجمله یک‌کهنه‌سرباز متعصب آمریکایی که به‌خاطر عدالت و آزادی در آمریکا و افشای نام گناهکاران پرونده اپستین به او ترامپ رای داده بود. به این‌ترتیب با جلوگیری ترامپ از عمومی‌شدن پرونده‌های اپستین، عده‌ای از مردم آمریکا سرخورده شدند.

در فیلم «شیطانی»، علاوه بر آن‌که از «باتلاق» و «فسادِ از بالا تا پایینِ» مسئولان آمریکا صحبت می‌شود، از جاسوس‌بودنش هم صحبت می‌شود. راویانی که مقابل دوربین کارگردان «شیطانی» نشسته‌اند، می‌گویند اپستین جاسوس بود و برای اسرائیل کار می‌کرد.

مارجور تیلور گرین

مارجور تیلور گرین نماینده سابق کنگره آمریکا و فعال تجاری اهل ایالت جورجیا که برای رای‌آوردن ترامپ تلاش بی‌سابقه و به‌اصطلاح گلوی خود را برای این‌چهره دروغگوی آمریکایی پاره کرد، امروز یکی از دشمنان اوست. در فیلم مستند «شیطانی» لحظاتی از سخنرانی شورانگیز این‌زن وجود دارد که ترامپ را حامی آمریکا و بهترین رئیس‌جمهور آمریکا می‌خواند. بعد هم ترامپ را روی سن سخنرانی دوستانه بغل کرده و می‌بوسد. این هم از عبرت‌های جالب تاریخ است که پس از این‌طرفداری آتشین، روزگاری رسید که ترامپ حمایت خود را از این‌زن پس گرفت و گفت «احمق و دیوانه و پرحرف است!»

این‌زن که همین‌چند روز پیش (اردیبهشت ۱۴۰۵) گفت «ترامپ به طور کامل تحت کنترل اسرائیل است»، یکی از راویان مستند «شیطانی» است و می‌گوید بعد از آن‌که درخواست ترخیص اسناد اپستین را امضا کرد، ترامپ او و فرزندانش را در توییت‌هایش تهدید به مرگ کرد. او ماجرای اپستین را «نقطه جوش آمریکا» می‌خواند؛ پرونده‌ و پرونده‌هایی که ویرجینیا لوئیز جوفری یکی از قربانیانش در سال ۲۰۲۵ دست به خودکشی زد.

مبارزات اجتماعی زنان بیچاره آمریکایی به آن‌جا رسید که ترامپ طبق انتظاری که همیشه از او می‌رود، عقب‌نشینی کند. جمله یکی از راویان فیلم هم در این‌باره، از این‌قرار است: «ترامپ عقب‌نشینی کرد؛ بازمانده‌ها پیروز شدند.» به این‌ترتیب مجلس سنا لایحه‌ای انتشار اسناد اپستین را منتشر کرد که طبق آن اسناد باید طی ۳۰ روز منتشر می‌شدند اما مردم آمریکا باز هم سرخورده شدند چون این‌لایحه به‌طور درست اجرا نشد و پس از انتشار پرونده‌ها روی خیلی از نام‌ها خط تیره قطور و سیاه کشیده شده بود.

این‌گونه بود که پم بوندی دادستان کل آمریکا توسط مردم و بازمانده‌های پرونده اپستین به فحش و ناسزا کشیده شد. تلاش‌هایی هم برای ماست‌مالی حضور ترامپ در پرونده‌های اپستین و فراموشی این‌رسوایی عظیم انجام شد. یکی از این‌تلاش‌ها جلو انداختن جنگ با ایران بود.

راویان حاضر در فیلم «شیطانی» می‌گویند اپستین جاسوس اسرائیل بوده و فعالیت‌هایش ازجمله قوادی برای دولتمردان آمریکا و چهره‌های تاثیرگذار به ظاهر غیرسیاسی این‌کشور - ازجمله دونالد ترامپ - برای تهیه مدارک رسواکننده و در نتیجه باج‌گیری و حق‌السکوت‌گرفتن از آن‌ها بوده است. یکی از زنان خبرنگار و سن‌و‌سال‌داری که گوشه‌ای از رسوایی اپستین را افشا کرد، می‌گوید رسیدگی به این‌پرونده از عمر من بیشتر طول می‌کشد.

یکی از ماست‌مالی‌ها و تلاش‌های آمریکایی‌ها برای عادی‌سازی ماجراهای جفری اپستین، ترتیب‌دادن مصاحبه استیو بنن با اپستین بود. ناگفته نماند که بنن به‌قول امروزی‌ها بیزنس‌من و مشاور پیشین ترامپ بود و در مصاحبه‌اش با اپستین به او می‌گوید «می‌گویند تو خود شیطانی! این را قبول داری؟» که اپستین علت را می‌پرسد و بنن می‌گوید «چون شیطان خیلی زرنگ و باهوش است! تو هم هستی!»

استیو بنن

نتیجه‌گیری پایانی فیلم مستند «شیطانی» این است که هنوز جواب خیلی از سوال‌های پرونده اپستین داده نشده و جفری اپستین مانند شیطان و موجودی تبهکار بود. یکی از دادستان‌هایی که در این‌مستند حضور دارد می‌گوید «اپستین نماد واقعی شرارت بود.»

این‌اشارات و جملاتی که آمریکایی‌ها با انفعال و نگرانی می‌گویند، مخاطب را یاد آیات و روایات دینی درباره قوم تبهکار یهود و روش‌های جاسوسی و ترور کردنشان می‌اندازد؛ این‌که آمریکایی‌ها هم می‌گویند جفری اپستین - به‌عنوان جاسوس اسرائیلی‌ها – نماد شرارت واقعی بود، نویدبخش این است که مردم جهان و آمریکا به شناخت بهتر و به‌روزتری نسبت به اقلیت تبهکاری برسند که آرزوی محال حکمرانی بر غرب آسیا (آن‌ها می‌گویند خاورمیانه) و جهان را دارند.

صادق وفایی