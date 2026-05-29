عکس: مسابقات اسکیت رولبال دختران
مسابقات کشوری اسکیت رولبال دختران عصر روز جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵ در مجموعه ورزشی پارمیس برگزار شد. اسکیت رولبال، ورزشی ترکیبی از اسکیت، هندبال و بسکتبال است که ابتدا توسط هندیها ابداع شد و در سال ۲۰۰۳ در آمریکا به ثبت رسید.عکس: فاطمه عموزاد
