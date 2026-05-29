عکس: هزارجریب، سرزمینی در ارتفاعات
هزارجریب پهنهای کوهستانی و گسترده در شمال ایران، که بخشهایی از ارتفاعات استان مازندران (بهشهر، نکا، ساری و شرق سوادکوه) و نیز قسمتهایی از نواحی کوهستانی سمنان و دامغان را دربر میگیرد. این منطقه با طبیعت بکر، جنگلها و مراتع ییلاقی و آبوهوای خنکتر نسبت به دشتهای شمالی شناخته میشود و از هر یک از شهرهای اطراف، مسیرهایی برای دسترسی به آن وجود دارد. در میان بخشهای مختلف هزارجریب، «هزارجریب بهشهر» به دلیل وسعت بیشتر، شناختهشدهتر است و نام منطقه نیز عمدتاً از همین بخش گرفته شده است.
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.