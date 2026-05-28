فوری/ شلیک موشک به شناورهای آمریکایی

نیروی دریایی در نزدیکی تنگه هرمز به چهار فروند شناور که قصد عبور بدون هماهنگی داشتند، شلیک اخطار انجام داد.

به گزارش تابناک؛ برخی منابع خبری مدعی شدند: نیروی دریایی در نزدیکی تنگه هرمز به چهار فروند شناور که قصد عبور بدون هماهنگی داشتند، شلیک اخطار انجام داد.

گزارش منابع محلی حاکیست که منشا صداهایی که شنیده شده به درگیری‌های نظامی در دریا برمی‌گردد.

اخبار غیررسمی مبنی بر انهدام یک پهپاد آمریکایی از نوع MQ9 وجود دارد.

ایران در حال تغییر الگوی رفتار نظامی خود در خلیج فارس و دریای عمان است. هر ضربه نظامی به نیروهای ایرانی پاسخ ‘نامتناسب’ دریافت خواهد کرد. ایران از دیشب حمله سنگین موشکی به مبدأ حملات علیه خود را آغاز کرده است. اقدامات برای تحکیم مسیر ایرانی در تنگه هرمز نیز تشدید شده و دریانوردی از مسیر غیرایرانی عملا غیرممکن است. همچنین، هر شناوری که قصد عبور از تنگه بدون ‘رعایت ترتیبات’ ایرانی داشته باشد هدف قرار خواهد گرفت.