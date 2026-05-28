صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فوری/ شلیک موشک به شناورهای آمریکایی

نیروی دریایی در نزدیکی تنگه هرمز به چهار فروند شناور که قصد عبور بدون هماهنگی داشتند، شلیک اخطار انجام داد.
کد خبر: ۱۳۷۵۶۳۱
| |
6521 بازدید
|
۵

فوری/ شلیک موشک به شناورهای آمریکایی

به گزارش تابناک؛ برخی منابع خبری مدعی شدند: نیروی دریایی در نزدیکی تنگه هرمز به چهار فروند شناور که قصد عبور بدون هماهنگی داشتند، شلیک اخطار انجام داد.

گزارش منابع محلی حاکیست که منشا صداهایی که شنیده شده به درگیری‌های نظامی در دریا برمی‌گردد.

اخبار غیررسمی مبنی بر انهدام یک پهپاد آمریکایی از نوع MQ9 وجود دارد.

ایران در حال تغییر الگوی رفتار نظامی خود در خلیج فارس و دریای عمان است. هر ضربه نظامی به نیروهای ایرانی پاسخ ‘نامتناسب’ دریافت خواهد کرد. ایران از دیشب حمله سنگین موشکی به مبدأ حملات علیه خود را آغاز کرده است. اقدامات برای تحکیم مسیر ایرانی در تنگه هرمز نیز تشدید شده و دریانوردی از مسیر غیرایرانی عملا غیرممکن است. همچنین، هر شناوری که قصد عبور از تنگه بدون ‘رعایت ترتیبات’ ایرانی داشته باشد هدف قرار خواهد گرفت.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شلیک موشک شناور آمریکایی تنگه هرمز خلیج فارس دریای عمان
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
یک منبع نظامی رهگیری پهپاد آمریکایی را تایید کرد
منشا انفجارها در بندرعباس از سمت دریا است
آیا عمان در پازل ایران بازی می‌کند؟
تصاویر حمله بامدادی آمریکا به بندرعباس که سرکوب شد
آمریکا سازمان ایرانی جدیدی را تحریم کرد
جزئیات جدید از توافق احتمالی ایران و آمریکا
بیانیه جدید سپاه درباره درگیری امروز ایران و آمریکا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
2
4
پاسخ
احطار من خوشم نمیاد بزنید نفت درآد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
3
3
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Germany
|
۲۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
3
3
پاسخ
دمتان گرم خدا پشت و پناهتان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
4
6
پاسخ
اینها در حقیقت شلیک به سفره من بازنشسته ای است که هنوز افزایش حقوقم اعمال نشده تورم دو برابرش رشد کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
4
4
پاسخ
کار درست. یانکی جماعت فقط همین زبان را می فهمد.
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lrb
tabnak.ir/005lrb