مسعود پزشکیان گفت: «به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ناآرامی منطقه به خاطر اسرائیل است؛ با ذلت، دیپلماسی نمی‌کنیم. اینکه مردم بیش از هشتاد روز همچنان در صحنه هستند دنیا را متعجب کرده، در حالی که فکر می‌کردند با دو بمب و موشک امکان دارد یک عده وطن فروش مملکت را با آشوب روبرو کنند. اگر ما درمقابل قوی‌ترین قدرت دنیا ایستادیم باید سختی‌ها را بپذیریم، نمی‌شود بجنگیم و انتظار داشته باشیم روند طبق روال عادی قبل باشد. در مسائل کشور ما فعلا نمره‌بندی‌ها جناحی است نه عملکردی!» اظهارات کامل پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.