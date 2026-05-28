En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 1895
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۵۵۱۶
کد خبر:۱۳۷۵۵۱۶
5285 بازدید
نظرات: ۴۵
نبض خبر

قیمت واقعی دلار 30 هزار تومان است!

یاسر جبرائیلی از عناصر سوپرانقلابی در مصاحبه با مجید واشقانی با تکیه بر فرمولی که توضیحش نداد، ادعا کرد قیمت واقعی هر دلار آمریکا سی هزار تومان است! اظهارات جبرائیلی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر یاسر جبرائیلی افزایش قیمت ارز ویدیو قیمت دلار قیمت ارز مجید واشقانی
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
رفتار جنجالی مجری صداوسیما در مناظره
درباره فیلترینگ نظری ندارم!
رئیسی به سرنوشت احمدی‌نژاد دچار می‌شود!
لیدر اقتصادی سوپرانقلابی ها کیست؟
واکنش جنجالی یاسر جبرائیلی به گاف عجیبش درباره آمریکا
جدل باهنر و جبرائیلی بر سر FATF روی آنتن زنده: به خاطر همین کنارت گذاشتند!
تغییر علت تورم با تغییر دولت!
اظهاراتی که مجری شبکه افق را هم شگفت زده کرد
پاسخ موسی غنی‌نژاد به یاسر جبرائیلی درباره نابودی زیرساخت‌های ایران در دوره پهلوی
دیس بک تند یوسف پزشکیان به یاسر جبرائیلی
ادعای حمایت از پزشکیان به شرط افزایش قیمت دلار!
حق این ملت ایران را از حلقوم کثیف شما بیرون خواهیم کشید!
توهین یاسر جبرائیلی: ملت شریف ایران اول خرتان کردند، بعد جیب‌تان را زدند!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۴
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
1
1
پاسخ
البته سر کوچه ما میدن 27 تومن 2 زار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
2
1
پاسخ
ایشون گل گفتند
میثم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
1
1
پاسخ
مگه دروغ میگه!! همه میدونن دلار خود دولت میبره بالا!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
1
1
پاسخ
چرا دروغ باشه . بخش اعظم قیمت دلار در شبها و روزهای تعطیل بالا می رود که بازار تعطیل است . البته ما مردم چنان معتاد گرانی شده ایم که اغلب مواقع از گرانی بیشتر دفاع می کنیم تا ارزانی .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
1
2
پاسخ
کاملا درست می گوید. بازار قیمت را تعیین می کند برای شرایط عادی و غیر تحریمی است. نه در حالت جنگ و تحریم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
1
1
پاسخ
بسیار دقیق گفته . قیمت واقعی دلار سی هزار تومان است و دولت دارد سواستفاده می‌کند و به مردم ایران ظلم می‌کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
0
0
پاسخ
عجب!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
0
0
پاسخ
اگر درآمد ارزی کشور افزایش پیدا کنه و نقدینگی ثابت باشه (که با نرخ های فغلی سود بانکی غیرممکنه)
بله دلار میتونه 30 هزار تومن رو ببینه
اما بی امظباطی مالی که دولتها داشتند نمیزار مثل زمان احمدی نژاد که با نفت 130 دلار و اون درآمد سرشار بازم ارز بالا رفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
0
0
پاسخ
این دیگه مافوق سوپر انقلابی بود!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
1
0
پاسخ
222500 ریال
قبلا محاسبه شده
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟