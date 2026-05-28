داراییهای ایران باید بیقید و شرط آزاد شود
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خواستار آزاد سازی بدون قیدو شرط داراییهای ایران شد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرد: به دنبال آزادسازی تمام داراییهای مسدودشده ایران توسط آمریکا هستیم و این حق قانونی ملت ایران است.
وی در گفتگو با خبرگزاری روسی «ریانووستی» تصریح کرد: داراییهای ایران باید تماما و بدون قید و شرط به ایران بازگردانده شود.
