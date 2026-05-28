به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرد: به دنبال آزادسازی تمام دارایی‎های مسدودشده ایران توسط آمریکا هستیم و این حق قانونی ملت ایران است.

وی در گفتگو با خبرگزاری روسی «ریانووستی» تصریح کرد: دارایی‌های ایران باید تماما و بدون قید و شرط به ایران بازگردانده شود.