تصاویر پهپادهای چینی در ارمنستان

پهپاد جنگی CH-4 Rainbow ساخت چین در ۲۵ مه، پیش از رژه روز اول جمهوری ارمنستان در ۲۸ مه، در تمرین‌های رژه نظامی ارمنستان در ایروان ظاهر شد. این مشاهده، گزارش‌های تأیید نشده قبلی در مورد CH-4ها در پایگاه هوایی گیومری را تأیید می‌کند و اولین نمایش عمومی این سیستم در ارمنستان است. ارمنستان هیچ اعلام رسمی در مورد این خرید نکرده است. در تصاویر دو پهپاد CH-4 در پایگاه هوایی گیومری در تصاویر ماهواره‌ای Apple Maps قابل مشاهده هستند، به همراه شش کانتینر حمل و نقل ۴۰ فوتی ISO - نوعی که برای حمل پهپادها استفاده می‌شود - که در کنار آشیانه‌ها پارک شده‌اند، که نشان می‌دهد ارمنستان در مجموع شش پهپاد دریافت کرده است.