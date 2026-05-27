نبض خبر
یورش پلیس به مقر حزب نخستوزیر اسپانیا
پلیس مبارزه با فساد اسپانیا امروز به دفتر مرکزی حزب سوسیالیست پدرو سانچز، نخست وزیر، در مادرید یورش برد و ماموران گارد شهری زبده از واحد عملیاتی مرکزی (UCO) برای جمعآوری شواهد برای تحقیقات جاری در مورد ادعای تأمین مالی غیرقانونی حزب اعزام شدند. این عملیات تنها یک هفته پس از آن صورت میگیرد که دادگاه ملی، خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو، نخست وزیر سابق و متحد کلیدی سانچز و رهبر قدیمی سوسیالیست را به پولشویی، سوءاستفاده از نفوذ و سایر جرایم مرتبط با کمک مالی سال ۲۰۲۱ به خطوط هوایی پلاس اولترا متهم کرد.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر پدرو سانچز ویدیو فساد حزب سوسیالیست اسپانیا