عکس: عید قربان؛ دیدنی‌های جهان اسلام

گزارش تصویری پیش رو، نگاهی است به برگزاری پرشور نماز عید قربان در اقصی نقاط جهان؛ جایی که مسلمانان با حضور میلیونی خود در مساجد، میادین و فضا‌های عمومی، یکی از بزرگترین تجلی‌های وحدت و شکوه بندگی در جهان اسلام را رقم زدند. از قلب پایتخت‌های بزرگ تا دورترین کرانه‌های اقیانوس، طنین تکبیر و نیایش بیش از دو میلیارد مسلمان، تصویری تماشایی از ایمان و همبستگی را به رخ جهانیان کشید. این قاب‌های ناب، فراتر از مرز‌های جغرافیایی، پیوند عمیق قلوبی را روایت می‌کنند که در یک میعادگاه مشترک برای ستایش خالق گرد هم آمده‌اند. در این میان، تنوع آئین‌ها در کشور‌های مختلف، جلوه‌ای خاص و خیره‌کننده به این عید بزرگ بخشیده است که تماشای آن اوج عظمت جهان اسلام را تداعی می‌کند. هر تصویر در این مجموعه، سندی است از زنده بودن سنت‌های اصیل و اشتیاق وصف‌ناپذیر پیروان اسلام برای برپایی یکی از زیباترین مناسک مذهبی در سراسر گیتی.