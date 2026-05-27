عکس: سایه مرگبار ابولا بر مناطق جنگ‌زده

همزمان با شدت گرفتن تلاش‌های امدادی برای مقابله با گونه نادر ابولا در شرق کنگو، کارشناسان بین‌المللی از احتمال تداوم این اپیدمی برای ماه‌های متمادی ابراز نگرانی کردند. در حالی که خشونت‌های مسلحانه سایه‌ای سنگین بر مناطق پرجمعیت افکنده است، ویروس ابولا با سوءاستفاده از ناامنی و فقدان نظارت‌های بهداشتی، هفته‌ها به‌صورت پنهانی قربانی گرفته و اکنون تیمی از متخصصان را در برابر یک بحران انسانی پیچیده قرار داده است. از آرامستان‌های “روامپارا” در کنگو تا قرنطینه‌های مرزی در اوگاندا، خانواده‌های بسیاری در سوگ عزیزانشان نشسته‌اند. این گزارش تصویری، روایتی است از تلاش پزشکان و داوطلبانی که در میانه درگیری‌های مسلحانه، برای متوقف کردن پیشروی ویروس مرگبار ابولا در قلب قاره سیاه می‌جنگند.