عکس: حملات اسرائیل به جنوب لبنان

در پی تشدید و توسعه حملات هوایی ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان از جمله شهر بندری «صور» و مناطق پیرامونی آن، تصاویر جدیدی از ویرانی‌های گسترده منتشر شده است. بنا بر اعلام وزارت بهداشت لبنان، از تاریخ ۲ مارس تاکنون، حملات اسرائیل در سراسر این کشور بیش از ۳,۱۰۰ کشته و هزاران مجروح برجای گذاشته و بحران انسانی در این مناطق را به شدت وخیم‌تر کرده است.