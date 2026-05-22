جدال کارشناسان سی ان ان بر سر قدرت ایران را ببینید
جدال کارشناسان سی ان ان بر سر قدرت ایران در تنگهٔ هرمز را ببینید. بن فرگوسن: مقامات ردهبالای ایرانی ترور شدهاند و حکومت ایران کنترل اوضاع را در دست ندارد. تری موران: یک لحظه دست نگه دار... بیایید از ایرانیها بپرسیم که تغییر حکومت داشتهاند یا نه. خُب نداشتهاند. بن فرگوسن: مقامات سطح دوم و سوم ایران هم ترور شدهاند. تری موران: پس ایرانیها پهپادهای جدیدی که ساختهاند را از کجا آوردهاند؟بن فرگوسن: الان در مقامات ایران به سطح چهارم و پنجم رسیدهایم. آمشیا کراس: با این وجود، ما هنوز داریم [به ایران] میبازیم. تری موران: چه کسی تنگهٔ هرمز را کنترل میکند؟ بن فرگوسن: به نظر من به وضوح آمریکا دارد تنگه را مدیریت میکند. تری موران: از سعودیها بپرسید. از ژاپنیها بپرسید که چه کسی کنترل تنگه در اختیارش است. [آمریکا] کنترلی روی تنگه ندارد.
