کد خبر:۱۳۷۴۱۴۸
نبض خبر

ترامپ: جنگ با ایران خیلی زود تمام خواهد شد! + زیرنویس

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در لفاظی عجیب ادعا کرد: «ببینید، ما یا مطمئن می‌شویم که آن‌ها سلاح هسته‌ای نداشته باشند یا مجبور خواهیم شد اقدام بسیار شدیدی انجام دهیم. و من باور دارم وقتی این موضوع برای مردم کشور ما توضیح داده شود، همه موافق خواهند بود که نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. همه موافق خواهند بود که نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد... درگیری با ایران به‌زودی، خیلی زود پایان خواهد یافت و وقتی پایان یابد قیمت بنزین شما از قبل هم پایین‌تر خواهد آمد...» اظهارات ترامپ را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر دونالد ترامپ ویدیو مذاکرات ایران و آمریکا جنگ آمریکا و ایران اورانیوم غنی شده اورانیوم 60 درصد
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟