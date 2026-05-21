توافق ایران و آمریکا هنوز در حد حدس و گمان
به گزارش تابناک؛ نورالدین الدغیر خبرنگار الجزیره در تهران: خبرها در مورد چارچوب توافق بین تهران و واشنگتن، تا این لحظه صرفاً حدس و گمان است.
مذاکرات همچنان از طریق میانجی پاکستانی ادامه دارد و درباره نکات اختلافی مهم (تنگه هرمز، ذخایر اورانیوم با غنای بالا، تحریمها) بحث میشود.
