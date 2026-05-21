نبض خبر
نتانیاهو: در غزه، لبنان و ایران برای حفظ تمدن یهودی ـ مسیحی میجنگیم!
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: «امروز در نبردی قرار داریم که هدف آن فقط حفظ اسرائیل نیست، بلکه دفاع از تمدنی است که بر سنت یهودی ـ مسیحی بنا شده است. گر مکابیها شکست میخوردند، نه یهودیت باقی میماند و نه تمدن یهودی ـ مسیحی و ارزشهایی که غرب بر پایه آن شکل گرفته است. سربازان اسرائیلی امروز در غزه، لبنان و ایران میجنگند تا هم دولت یهود و هم آنچه تمدن در برابر بربریت مینامیم حفظ شود. حمله هفت اکتبر را فراموش نخواهیم کرد و اجازه تکرار آن را نخواهیم داد. این نبرد فقط مربوط به اسرائیل نیست، بلکه نبرد مشترک علیه کسانی است که آنها را بربر میدانیم و ما در این نبرد پیروز خواهیم شد!»
گزارش خطا
پسندها:
۰
اخبار مرتبط