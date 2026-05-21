جایزه ۵۰ میلیون یورویی مجلس برای سر ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از دیده بان ایران؛ سیدمحمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از طرح ترور ترامپ و نتانیاهو در مجلس خبر داد.

او در صفحه شخصی ایکس خود نوشت: «مجدد، تهدید رهبر معظم انقلاب و فرماندهان نظامی از دهان نجس برخی مقامات دشمن شنیده شده است. مقامات خبیث آمریکایی صهیونی و سران کشور‌های منطقه بداند، این بار اگر تعرضی صورت گیرد، آنها را به‌همراه کاخ‌هایشان نابود خواهیم کرد. ان‌شاءالله به زودی با رأی نمایندگان مجلس، پاداش قابل توجه برای کسی که ترامپ قمارباز و نتانیاهو کودک‌کش را به درک واصل کند، در نظر گرفته خواهد شد.»

ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، پیشتر از تدوین طرحی با عنوان «اقدام متقابل نیرو‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران» خبر داد که در آن پرداخت پاداش ۵۰ میلیون یورویی برای کشتن دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پیش‌بینی شده است.

طرح تازه اعلام‌شده اکثریت نمایندگان مجلس که بر اساس اعلام نمایندگان حمایت کامل نیرو‌های سیاسی داخل مجلس را دارا است همزمان با ادعا‌های آمریکا علیه مقامات نظام سزح تهدید علیه ترامپ را از سطح شعار‌های سیاسی، فتوا‌های مذهبی و کارزار‌های رسانه‌ای به متن یک طرح پارلمانی برده است.

این طرح با توجه به پیگیری رسمی تمام نیرو‌های سیاسی داخل مجلس، می‌تواند بار دیگر موضوع تهدید مقام‌های آمریکایی از سوی جمهوری اسلامی ایران را به یکی از محور‌های تنش میان تهران و واشینگتن تبدیل کند.

عزیزی گفت همان‌طور که ترامپ دستور داد رهبر جمهوری اسلامی را بکشند، او باید «به دست هر مسلمان و آزاده‌ای مورد برخورد قرار بگیرد».

او افزود در این طرح پیش‌بینی شده اگر افراد حقیقی یا حقوقی «این رسالت دینی و اعتقادی» را انجام دهند، دولت موظف است ۵۰ میلیون یورو پاداش بپردازد.

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت جمهوری اسلامی معتقد است ترامپ، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و برد کوپر، فرمانده سنتکام، باید به‌دلیل اقدامی که به کشته شدن علی خامنه‌ای منجر شد، «مورد برخورد و اقدام متقابل» قرار بگیرند، زیرا این را حق خود می‌داند.

او در برنامه اینترنتی «دایره قانون» گفت مجلس از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، چند طرح را تدوین کرده که «طرح اقدام متقابل نیرو‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی» از جمله آنهاست.

این اولین‌بار نیست که موضوع ترور متقابل رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر اسرائیل از سوی برخی جریان‌های سیاسی در ایران مطرح می‌شود. پس از ترور سردار قاسم سلیمانی در حمله هوایی آمریکا در بغداد، چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای در ایران بار‌ها بر ضرورت «انتقام» تأکید کردند. در همان مقطع، کمپین‌هایی نیز در فضای مجازی شکل گرفت که هدف آنها جمع‌آوری کمک مالی برای ترور ترامپ اعلام شد.

جمع آوری ۲۶ میلیون دلار در عهد خون

یکی از شناخته‌شده‌ترین کمپین‌ها با عنوان «عهد خون» است که در جنگ ۴۰ روزه راه‌اندازی شد. کسانی که با تعیین پاداش برای ترور ترامپ به این کمپین پیوستند، به دنبال انتقام خون رهبر شهید بودند. در اخباری درباره این کمپین اعلام شد که در مدت کوتاهی میلیون‌ها دلار تعهد مالی برای اجرای این هدف جمع‌آوری شده است. هرچند آمار‌های منتشرشده درباره میزان منابع جمع‌آوری‌شده هیچ‌گاه به‌طور رسمی تأیید نشد، اما در بازتاب‌های رسانه‌ای این کمپین اعلام شد که این طرح در ۵ روز اول تعهد مالی آن به ۱۸ میلیون دلار و در نهایت به ۲۷ میلیون دلار رسید.

عبدالمجید خرقانی، کارشناس علوم قرآنی نیز در شبکه تلویزیونی متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی نیز تاکید کرد: «خدا در قرآن گفته است با سران جبهه کفر باید مقابله کنید و بکشید. مخاطب تنها فرماندهان نظامی نیستتد و مردم نیز باید تحت عناوین مختلف مثلاً جمع‌آوری مبالغی برای به قتل رساندن ترامپ و نتاتیاهو به این عرصه ورود پیدا بکنند. در کشور‌های اروپایی با ده، بیست میلیون دلار این کار را می‌کنند.»

حتی برخی از رسانه‌های خارج از ایران از پیوستن برخی افراد از کشور‌های دیگر مانند کانادا به این کمپین و پرداخت پول در قالب ارز دیجیتال خبر دادند.

ترور ترامپ در مقابل چشم خبرنگاران

روز ۵ اردیبهشت امسال در مراسم سالانه ضیافت خبرنگاران کاخ سفید که در هتل واشنگتن هیلتون ترامپ از یک سوءقصد، جان سالم به در برد. مردی با اسلحه و در حال شلیک وارد این مراسم شد و تیم امنیتی به سرعت مقامات را از سالن مراسم خارج و مهاجم را دستگیر کردند. بلافاصله انگشت اتهام این ترور جمهوری اسلامی را نشانه گرفت، چرا که مبلغ حائز اهمیتی برای ترور ترامپ و نتانیاهو جمع‌آوری شده بود، اما ترامپ در مصاحبه‌ای اعلام کرد که فکر نمی‌کند ایران در این ترور نقشی داشته باشد.

محاکمه و قصاص ترامپ و نتانیاهو

برخی از نمایندگان، مقامات و مردم، اما معتقدند که ترامپ و نتانیاهو باید در یک دادگاه بین‌المللی محاکمه و پس از محاکمه عادلانه قصاص (اعدام) شوند. این بخش از مسئولان و مردم بر این باورند که جنایات رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل باید در تاریخ ثبت شود و تنها راه ثبت این جنایت محاکمه آنها در یک دادگاه بین‌المللی است.

حالا، اما نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از ورود مجلس به مقابله با ترامپ و نتانیاهو خبر می‌دهد که با تصویب توسط نمایندگان برای ترور نتانیاهو و ترامپ جایزه و پاداش تعیین می‌شود.

به نظر می‌رسد تمام نمایندگان جهت گرفتن انتقام خون رهبر شهید، معتقدند که باید این طرح در مجلس به تصویب برسد.