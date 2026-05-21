ادعای وزیر خارجه آمریکا درباره توافق با ایران
مارکو روبیو وزیرامورخارجه آمریکا گفت: «گزینه مورد نظر ترامپ، دستیابی به یک توافق مسالمتآمیز با ایران است و اگر بتوانیم به توافق برسیم، عالی خواهد بود. رئیس جمهور ترجیح میدهد به یک توافق خوب با ایران برسد و اگر این ممکن نباشد، رئیس جمهور گزینههای دیگری دارد. اگر به یک توافق خوب نرسیم، وارد جزئیات گزینههای موجود برای رئیس جمهور ترامپ نمیشوم.» اظهارات روبیو را میبینید و میشنوید.
مارکو روبیو مذاکرات ایران و آمریکا ویدیو
