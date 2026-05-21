امتحانات مدارس این استان مجازی انجام میشود
معاون امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی از برگزاری امتحانات به صورت مجازی در تمام مقاطع خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی ۳۱ اردیبهشتماه اعلام کرد: امیرالله شمقدری درخصوص برگزاری امتحانات آموزش و پرورش خراسان رضوی، اظهار کرد: خیلی از مدیران آموزش پرورش، والدین و مدیران مدارس در خصوص مجازی شدن امتحانات پایانترم مدارس سوالات زیادی داشتند، سال تحصیلی و ترم به صورت مجازی برگزار شد و طبیعی است که خواسته مربیان آموزشی و مدیران مدارس همچنین کارشناسان آموزشی این بود که امتحانات به صورت مجازی برگزار شود.
وی با بیان اینکه هدف ما یادگیری و نه مچگیری است، بیان کرد: بنده از شورای تامین استان درخواست کردم و نظر شورای تامین استان با والدین و مربیان آموزشی موافق برای برگزاری امتحانات به صورت مجازی است. ایرادی ندارد که دانشآموزان با استفاده از منابع آموزشی امتحان خود را پاسخ دهد.
