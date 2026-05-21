به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی ۳۱ اردیبهشت‌ماه اعلام کرد: امیرالله شمقدری درخصوص برگزاری امتحانات آموزش و پرورش خراسان رضوی، اظهار کرد: خیلی از مدیران آموزش پرورش، والدین و مدیران مدارس در خصوص مجازی شدن امتحانات پایان‌ترم مدارس سوالات زیادی داشتند، سال تحصیلی و ترم به صورت مجازی برگزار شد و طبیعی است که خواسته مربیان آموزشی و مدیران مدارس همچنین کارشناسان آموزشی این بود که امتحانات به صورت مجازی برگزار شود.

وی با بیان اینکه هدف ما یادگیری و نه مچ‌گیری است، بیان کرد: بنده از شورای تامین استان درخواست کردم و نظر شورای تامین استان با والدین و مربیان آموزشی موافق برای برگزاری امتحانات به صورت مجازی است. ایرادی ندارد که دانش‌آموزان با استفاده از منابع آموزشی امتحان خود را پاسخ دهد.