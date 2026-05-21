قاتل، خواهر و خواهرزاده خود را کشت

سرهنگ قاسم عزیزی با تشریح جزئیات جنایت خانوادگی در بابل اعلام کرد که متهم پس از به قتل رساندن دو تن از بستگان خود با سلاح سرد از محل متواری شده بود که با اقدامات ویژه پلیس آگاهی و هماهنگی قضایی در کمترین زمان ممکن دستگیر شد.
فرمانده انتظامی بابل گفت: درگیری خانوادگی در بابل ۲ کشته برجا گذاشت و قاتل در کوتاه ترین زمان دستگیر شد.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس مازندران، سرهنگ قاسم عزیزی شامگاه پنجشنبه در تشریح این حادثه اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک درگیری منجر به قتل در یکی از مناطق شهرستان بابل، به سرعت ماموران انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که مردی ۴۶ ساله به دلیل اختلافات خانوادگی با سلاح سرد، اقدام به قتل خواهر ۵۳ ساله و خواهرزاده ۲۴ ساله خود کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل با بیان اینکه متهم پس از ارتکاب جنایت از محل متواری شده است، ادامه داد: به سرعت تیمی ویژه از کارآگاهان پلیس آگاهی با هماهنگی قضایی قاتل را دستگیر کردند.

شهرستان ۶۰۰ هزار نفری بابل دارای ۶ بخش و هفت شهر است.

