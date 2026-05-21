عاقبت محمود؛ از سلطان محمود غزنوی تا احمدی‌نژاد

شخصیتی که روزی خود را پرچمدار نابودی اسرائیل معرفی می‌کرد و امروز نامش در گزارشی غربی به‌عنوان گزینه مطلوب اسرائیل مطرح می‌شود.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ می‌توان از تعبیر تاریخی «عاقبت محمود» برای توصیف سرنوشت سیاسی محمود احمدی نژاد استفاده کرد؛ اصطلاحی که در ادبیات و حافظه تاریخی ایرانیان، اشاره‌ای کنایه‌آمیز به فرجام سلطان محمود غزنوی دارد. سلطان مقتدری که روزگاری نماد قدرت و هیبت بود اما در نهایت، شکوه سیاسی‌اش فرو ریخت.

نیویورک‌تایمز در گزارشی مدعی شده که محمود احمدی نژاد یکی از گزینه‌های مطلوب اسرائیل برای دوران پس از جنگ و حمله نظامی علیه ایران بوده است. این نوشتار البته در پی رد یا تأیید این ادعا نیست؛ چرا که روشن است نیویورک تایمز، به‌عنوان رسانه‌ای نزدیک به محافل سیاسی و امنیتی آمریکا، مطالب خود را در چارچوب سیاست‌ها، محاسبات و راهبردهای رسانه‌ای و اطلاعاتی غرب منتشر می‌کند. مسئله این نوشتار نه صحت و سقم این ادعا، بلکه پاسخ به یک پرسش مهم‌تر است: چه شد که عاقبت محمود به جایی رسید که یک رسانه غربی از او به‌عنوان «گزینه اسرائیل» یاد می‌کند؟

داستان احمدی‌نژاد و اسرائیل، تناقضی عجیب در سیاست معاصر ایران است. رئیس‌جمهوری که روزگاری با تندترین ادبیات علیه اسرائیل سخن می‌گفت، امروز نامش در گزارشی مطرح می‌شود که او را مطلوب تل‌آویو برای آینده ایران معرفی می‌کند. این تناقض اما بدون ریشه نیست.

احمدی‌نژاد در دوران ریاست‌جمهوری خود، بیش از هر سیاستمدار دیگری در دو دهه اخیر، به شکل‌گیری فضای ایران‌هراسی در جهان کمک کرد. سخنان جنجالی درباره هولوکاست، ادبیات تنش‌آلود در عرصه بین‌المللی و تبدیل تریبون‌های جهانی به میدان شعارهای پرهزینه، عملاً پروژه فشار علیه ایران را تسهیل کرد. در همان سال‌ها، همزمان با سخنرانی‌های پرحاشیه رئیس‌جمهور وقت، دبیر شورای عالی امنیت ملی او نیز درگیر پرونده‌ای بود که خروجی مدیریت ‌اش صدور قطعنامه پشت قطعنامه علیه ایران شد؛ قطعنامه‌هایی که هزینه مستقیم آن بر سفره و معیشت ایرانیان نشست.

در واقع، آنچه در ظاهر به عنوان «مقاومت» معرفی می‌شد، در عمل گاه به تولید اجماع جهانی علیه ایران انجامید. اسرائیل نیز دقیقاً از همین فضا بهره می‌برد؛ فضایی که می‌توانست ایران را به‌عنوان تهدیدی غیرقابل پیش‌بینی به جهان معرفی کند و حمایت بین‌المللی بیشتری برای فشار بر تهران به دست آورد.

اما احمدی‌نژادِ پس از ریاست‌جمهوری، دیگر همان احمدی‌نژاد سال‌های ۸۴ تا ۹۲ نبود. او به‌تدریج از بخش مهمی از جریان سیاسی حامی سابق خود فاصله گرفت و کوشید تصویری متفاوت از خویش ارائه دهد؛ گاه از آزادی‌های اجتماعی سخن می‌گفت، گاه منتقد ساختارهای رسمی می‌شد و حتی در برخی مواضع، ادبیاتی کاملاً متفاوت با دوران قدرت اتخاذ می‌کرد. این تغییر البته نه باعث بازگشت او به متن سیاست شد و نه توانست تصویر گذشته را از حافظه تاریخی جامعه پاک کند.

شاید همین سرگردانی سیاسی است که امروز احمدی‌نژاد را به شخصیتی قابل مصادره تبدیل کرده است؛ شخصیتی که روزی خود را پرچمدار نابودی اسرائیل معرفی می‌کرد و امروز نامش در گزارشی غربی به‌عنوان گزینه مطلوب اسرائیل مطرح می‌شود. این همان «عاقبت محمود» است؛ سرنوشتی که نشان می‌دهد سیاست‌ورزی مبتنی بر هیجان، شعار و تنش، می‌تواند در نهایت سیاستمدار را به نقطه‌ای برساند که حتی مخالفان دیروزش نیز او را ابزاری مناسب برای سناریوهای خود ببینند.عاقبت مردی که می گفت هولوکاست وجود ندارد و اسراییلی ها روی سخنانش پاس گل می دادند و دردهه های بعد در مقابل جنایت غزه نیز سکوت می کرد امروز نیز در سکوت طولانی خود، سوژه گزارش و گمانه زنی درباره آینده سیاسی عجیبش می شود.

شاید به همین دلیل است که می‌توان از تعبیر تاریخی «عاقبت محمود» برای توصیف این سرنوشت سیاسی استفاده کرد؛ اصطلاحی که در ادبیات و حافظه تاریخی ایرانیان، اشاره‌ای کنایه‌آمیز به فرجام سلطان محمود غزنوی دارد. سلطان مقتدری که روزگاری نماد قدرت و هیبت بود اما در نهایت، شکوه سیاسی‌اش فرو ریخت و آنچه باقی ماند، بیشتر روایت قضاوت تاریخ درباره او بود تا عظمت دوران سلطنتش.کنایه‌ای از ناپایداری قدرت و فرجام تلخ سیاست‌ورزی مبتنی بر هیاهو و اقتدار ظاهری.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۴
در انتظار بررسی: ۲۶
انتشار یافته: ۲۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
6
7
پاسخ
با وجود ضربه هایی که احمدی نژاد در دوره دوم ریاست‌جمهوریش به اقتصاد کشور زد ولی باز هم در بین قشر ضعیف جامعه پرطرفدار هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
1
5
پاسخ
گلی به گوشه جمال برکشندگان محمود.
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
3
14
پاسخ
همین احمدی نژاد آنقدر موضوع هسته ای را بر سر زبانها انداخت و بقول معروف "تابلو" کرد که از همان وقت کار به شورای حکام و شورای امنیت و صدور قطعنامه های پی در پی (همان کاغذ پاره ها) و تحریمهای بی سابقه و ... کشیده شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
1
6
پاسخ
سلطان محمود بزرگ در تاریخ همیشه به نیکی و عظمت یاد شده فردوسی 4 صفحه اونو با بهترین کلمات مدحش کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
4
3
پاسخ
بنده خدا رو میخواستن ترور کنن که...
یاشار از سلماس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
1
17
پاسخ
هرچی مصیبت می کشیم از تصمیمات اشتباه اون دوره هست همه چی از بین رفت صندوق ذخیره ارزی، علم و دانشگاه، اقتصاد و وجهه جهانی همه اش رو از دست دادیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
0
16
پاسخ
عشق سابق سوپرانقلابیها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
0
1
پاسخ
حالا واقعا گزینه بوده است یا نه؟؟؟!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
0
10
پاسخ
هرکی هم یادش بره دهه شصتی ها این شخصیت محبووووب دل هارو یادشون نمیره. خدا نگذره ازت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
1
4
پاسخ
ایشون به اسنادهای محرمانه بسیاری دسترسی داشت! ایشون چطور از معامله روسیه و آمریکا باخبر بود! چطور از خصوصی ترین صحبت های لارجانی و بابک زنجانی باخبر بود و در مجلس آن را پخش کرد! همه جا جاسوس داشت و برگ برنده داشت. درواقع جریان 88 جریان باخت باخت بود! مییرحسین عملیات فریبی بود که ما را در جریان انحرافی انداخت.
