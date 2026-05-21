هشدار نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره تهدیدات ایران
به گزارش تابناک؛ سازمان اطلاعات سپاه در صفحه شخصی خود نوشت: بعد از حملات بیحاصل ۲۳ خرداد و ۹ اسفند و فروپاشی محاصره ۲۳ فروردین، غلط بودن فرضیات کاخ سفید درباره عملیات آسان و سریع علیه ج.ا.ایران اثبات شد.
جمع بندی نهادهای اطلاعاتی آمریکا این است: گذشت زمان به نفع ما نیست و برای رهایی از مخمصه چندلایه، ابتکار و تهدید ایران را جدی بگیرید.
