هشدار نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره تهدیدات ایران

به گزارش تابناک؛ سازمان اطلاعات سپاه در صفحه شخصی خود نوشت: بعد از حملات بی‌حاصل ۲۳ خرداد و ۹ اسفند و فروپاشی محاصره ۲۳ فروردین، غلط بودن فرضیات کاخ سفید درباره عملیات آسان و سریع علیه ج.ا.ایران اثبات شد.

جمع بندی نهادهای اطلاعاتی آمریکا این است: گذشت زمان به نفع ما نیست و برای رهایی از مخمصه چندلایه، ابتکار و تهدید ایران را جدی بگیرید.