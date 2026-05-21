نگرانی تندروها از یکپارچه شدن میدان و دیپلماسی
به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ محمد مهاجری، فعال سیاسی، با اشاره به نقش جدید محمدباقر قالیباف در پروندههای سیاست خارجی، اظهار کرد: «پس از شهادت افرادی مانند آقای لاریجانی، در بین شخصیتهای باقیمانده، آقای قالیباف جزو افراد تراز بالا محسوب میشود.»
او با اشاره به سوابق قالیباف افزود: «قالیباف سابقه فرماندهی نیروهای نظامی و انتظامی را دارد و به عنوان رئیس مجلس نیز در تصمیمگیریهای کلان نظام حضور داشته است.»
مهاجری با تأکید بر اهمیت روابط تهران و پکن گفت: «ایران و چین دارای رابطه راهبردی هستند و این رابطه، تأثیرات گستردهای بر وضعیت جنگی و شرایط اقتصادی ما دارد؛ لذا به منظور یککاسهشدن میدان و دیپلماسی، حضور آقای قالیباف در چنین سمتی کاملا قابل توجیه است.»
این فعال سیاسی در ادامه، حملات جریانهای تندرو به قالیباف را ناشی از منافع سیاسی و اقتصادی برخی گروهها دانست و تصریح کرد: «شخصیت ذاتی این افراد مهم نیست، بلکه آنان به جاهایی در قطبهای قدرت وصل هستند که از کاسبان جنگ و تحریم محسوب میشوند و برای حفظ منافع خود، حمله علیه قالیباف را آغاز کردهاند.»
وی افزود: «در شرایط فعلی، یکپارچهشدن فعالیتهای نظامی و دیپلماتیک توسط قالیباف میتواند این جریان تندرو را تا حد زیادی سر خط کند که مصلحت نظام نیز همین است.»
مهاجری همچنین با اشاره به تجربه برجام اظهار داشت: «ما تا کنون شاهد برخوردهای اشتباه زیادی با موضوعات سیاست خارجی بودهایم و در برجام نیز خطاهای زیادی از سمت یک جناح خاص سیاسی سر زد.»
او ادامه داد: «اکنون هم ممکن است همان جریانی که در مقاطعی مانند برجام انسجام داخلی را بههم ریخت، دوباره ورود کند، اما قالیباف به عنوان فردی که هم حکم رهبری را دارد و هم چهرهای همراه با دولت محسوب میشود، از اجماع بیشتری برخوردار است.»