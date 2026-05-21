نگرانی تندروها از یکپارچه شدن میدان و دیپلماسی

فعال سیاسی با بیان اینکه «تندروها نگران یکپارچه‌شدن میدان و دیپلماسی هستند»، گفت: در شرایط فعلی، یکپارچه‌شدن فعالیت‌های نظامی و دیپلماتیک توسط قالیباف می‌تواند این جریان تندرو را تا حد زیادی سر خط کند.
به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ محمد مهاجری، فعال سیاسی، با اشاره به نقش جدید محمدباقر قالیباف در پرونده‌های سیاست خارجی، اظهار کرد: «پس از شهادت افرادی مانند آقای لاریجانی، در بین شخصیت‌های باقی‌مانده، آقای قالیباف جزو افراد تراز بالا محسوب می‌شود.»

او با اشاره به سوابق قالیباف افزود: «قالیباف سابقه فرماندهی نیرو‌های نظامی و انتظامی را دارد و به عنوان رئیس مجلس نیز در تصمیم‌گیری‌های کلان نظام حضور داشته است.»

مهاجری با تأکید بر اهمیت روابط تهران و پکن گفت: «ایران و چین دارای رابطه راهبردی هستند و این رابطه، تأثیرات گسترده‌ای بر وضعیت جنگی و شرایط اقتصادی ما دارد؛ لذا به منظور یک‌کاسه‌شدن میدان و دیپلماسی، حضور آقای قالیباف در چنین سمتی کاملا قابل توجیه است.»

این فعال سیاسی در ادامه، حملات جریان‌های تندرو به قالیباف را ناشی از منافع سیاسی و اقتصادی برخی گروه‌ها دانست و تصریح کرد: «شخصیت ذاتی این افراد مهم نیست، بلکه آنان به جا‌هایی در قطب‌های قدرت وصل هستند که از کاسبان جنگ و تحریم محسوب می‌شوند و برای حفظ منافع خود، حمله علیه قالیباف را آغاز کرده‌اند.»

وی افزود: «در شرایط فعلی، یکپارچه‌شدن فعالیت‌های نظامی و دیپلماتیک توسط قالیباف می‌تواند این جریان تندرو را تا حد زیادی سر خط کند که مصلحت نظام نیز همین است.»

مهاجری همچنین با اشاره به تجربه برجام اظهار داشت: «ما تا کنون شاهد برخورد‌های اشتباه زیادی با موضوعات سیاست خارجی بوده‌ایم و در برجام نیز خطا‌های زیادی از سمت یک جناح خاص سیاسی سر زد.»

او ادامه داد: «اکنون هم ممکن است همان جریانی که در مقاطعی مانند برجام انسجام داخلی را به‌هم ریخت، دوباره ورود کند، اما قالیباف به عنوان فردی که هم حکم رهبری را دارد و هم چهره‌ای همراه با دولت محسوب می‌شود، از اجماع بیشتری برخوردار است.»

محمد مهاجری تندروها میدان دیپلماسی انسجام داخلی محمدباقر قالیباف
