به گزارش تابناک؛ نیوزویک مدعی شد جنگ ترامپ شاید آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را در نهایت به سوی سلاح هسته‌ای سوق دهد.

در حالی که ترامپ بارها تأکید کرده جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای یکی از اهداف اصلی جنگی بوده، رهبر جدید ایران ممکن است با این جنگ، دقیقاً مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای را انتخاب کند.

مقام‌های ایرانی دهه‌هاست در تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را بر پایه فتوایی استوار کرده‌اند که شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای صادر کرده بود.

در حال حاضر، این جنگ منجر به تغییر نظام در ایران نشد و اکنون گویا رهبر جوان ایران همان اقتدار سیاسی و مذهبی برای صدور فتوای جدید را در اختیار دارد.

علی‌رغم حملات آمریکا و اسرائیل از گذشته تا به امروز، ایران همچنان توانایی هسته‌ای خود را حفظ کرده است.